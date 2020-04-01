حرب جديدة.. أحمد فتحي يفاجئ الجميع برد ناري على وكيله بعد أزمة الأهلي

حرص أحمد فتحي، الظهير الأيمن للأهلي، على القيام بالرد على وكيله السابق نادر شوقي ، بعد رحيل اللاعب رسميًا عن المارد الأحمر.

وخرج نادر شوقي اليوم الأربعاء، بعد قرار فتحي، ليعلن أنه لا يمثل أحمد فتحي، وأن الأهلي قدم كل شئ من أجل تجديد عقد الجوكر.

ووجه فتحي رسالة قوية لوكيل أعماله السابق عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي «انستجرام».

وجاءت رسالة فتحي كالتالي: