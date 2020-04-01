بعد خرقه الحجر الصحي.. بايرن ميونيخ يوقع غرامة مالية على بواتينج

وقع نادي بايرن ميونخ الألماني، غرامة مالية على مدافع الفريق جيروم بواتينج، بعدما قام الأخير بخرق الحجر الصحي لمواجهة وباء كورونا المستجد.





وذكر النادي الألماني عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أن بواتينج غادر محل إقامته بدون موافقة ناديه، و مايعد مخالفة للقواعد المفروضة من الهيئات الصحية في ولاية بافاريا الألمانية.





وأضاف النادي ان الغرامة المفروضة على بواتينج، سيتم التبرع بها لمستشفيات مدينة ميونخ.





وتم تأجيل منافسات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، إلى أجل غير مسمى بسبب تفشي فيروس كورونا .





وسجلت المانيا قبل ظهر اليوم الا ربعاء 67الف و150إصابة بكورونا و701حالة وفاة.



