برشلونة يقترب من التعاقد مع مهاجم جديد

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اقترب نادي برشلونة الإسباني من التعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد مع كيكي سيتين مدرب النادي الكتالوني.



وأبدى كيكي سيتين رغبته الشديدة في التعاقد مع مهاجم جيد خلال الميركاتو، من أجل أن يكون بديلا للأوروجوياني لويس سواريز بعد كثرة إصاباته.



ووفقا لتقارير إسبانية حسب صحيفة موندو ديبورتيفو، إن هناك هالاند جديد، حيث يقترب جوناثان ديفيد مُهاجم فريق جينت البلجيكي من برشلونة في الساعات المقبلة.



وتلقى المُهاجم الكندي تعروض من آيندهوفن وأرسنال وبايرن ميونخ، ولكنه يُفضل الانتقال إلى برشلونة، وتعد قيمته في السوق 25 مليون يورو لكنها ستنخفض بسبب فايروس كورونا.