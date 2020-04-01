"جونسون": خبر وفاة أكثر من 500 شخص بـ كورونا حزين جدا

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 09:39 م
بوريس جونسون
بوريس جونسون
الفجر
اعتبر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، مساء اليوم الأربعاء، أن وفاة أكثر من 500 شخص خلال 24 ساعة من جراء فيروس كورونا يمثل يوما حزينا جدا للبلاد.


سجّلت بريطانيا، الأربعاء، 563 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وهي المرة الأولى التي تتخطى فيها الحصيلة اليومية للوفيات في البلاد عتبة 500 وفاة، ما يرفع إلى 2,352 الحصيلة الإجمالية للمتوفين بالوباء على الأراضي البريطانية. 

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه "من الساعة الخامسة (16.00 بتوقيت جرينتش) من يوم 31 مارس/آذار بلغ عدد المتوفين ممن أدخلوا مستشفيات المملكة المتحدة لإصابتهم بفيروس كورونا المستجد 2,352".

وذكرت الوزارة أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بلغت 29,474 شخص، أي بزيادة 4,324 إصابة في غضون 24 ساعة.

وكانت بريطانيا فرضت الأسبوع الماضي إغلاقا تاما لتعزيز جهود مكافحة الفيروس، إلا أن رئيس حكومتها بوريس جونسون الذي أصيب بدوره حذر من أن الأوضاع "ستزداد سوءا قبل أن تشهد تحسنا".

وأصاب الفيروس العائلة المالكة، وشفي الأمير تشارلز منه وخرج الثلاثاء من الحجر بعدما كانت عوارض مرضه طفيفة.

والأربعاء، نشر الأمير تشارلز تسجيل فيديو يشيد فيه بالأداء "الرائع" لقطاع الصحة العامة في بريطانيا، وقال "لا يعرف أي منا متى ينتهي هذا الأمر، لكنه سينتهي حتما".

وأضاف: "إلى حين انتهائه لنحاول جميعا أن نتحلى بالأمل، وأن نثق بأنفسنا والآخرين، وأن نتطلع إلى مرحلة أفضل".


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