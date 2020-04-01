"جونسون": خبر وفاة أكثر من 500 شخص بـ كورونا حزين جدا

سجّلت بريطانيا، الأربعاء، 563 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وهي المرة الأولى التي تتخطى فيها الحصيلة اليومية للوفيات في البلاد عتبة 500 وفاة، ما يرفع إلى 2,352 الحصيلة الإجمالية للمتوفين بالوباء على الأراضي البريطانية.



