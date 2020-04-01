لو معاشك أكثر من 2000 جنيه في إبريل.. أعرف موعد ومكان صرفه

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 09:46 م
صرف معاشات شهر أبريل
صرف معاشات شهر أبريل
أحمد الشيخ
تستمر صرف المعاشات غدًا الخميس، بحسب المواعيد المحددة من قبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والتى أعلنت عن آلية تقسيم أصحاب المعاشات، لتكون على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر إبريل، حرصا على سلامة أصحاب المعاشات، وتقليل أعداد المترددين على منافذ الصرف كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا؛ حيث يصرف الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل معاشاتهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد وماكينات الصرف خلال أيام "الأربعاء والخميس والسبت الموافق" ( ١،٢،٤) من شهر إبريل، أما أصحاب المعاشات أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه فسيقومون بصرف معاشاتهم أيام "الأحد والإثنين والثلاثاء" الموافق ( ٥،٦،٧) من شهر إبريل، أما أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه فسيقومون بصرف معاشاتهم يومي الأربعاء والخميس ٨ و ٩ إبريل، أما من يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير عملية صرف المعاشات عبر مكاتب البريد علي مستوي الجمهورية في ضوء للخطة التي تم وضعها للحد من التكدسات داخل المكاتب، ووفقا لآلية وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع للحد من التكدسات اثناء صرف المعاشات؛ مشيراً الي انه تم التنسيق مع وزارات التربية والتعليم، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية لتخصيص نحو 433 مدرسة و126 مركز شباب وساحات كمنافذ لصرف المعاشات في المحافظات بجانب مكاتب البريد؛ وذلك بهدف الحد من الزحام ومنع التكدس في مكاتب البريد والحفاظ علي مسافات آمنة بين المواطنين؛ كما تم تشكيل لجان متابعة بجميع المناطق والمحافظات على مستوي الجمهورية لمتابعة الموقف بالمكاتب واماكن صرف المعاشات أول بأول والعمل على تذليل أى عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات اثناء عمليات الصرف.

وقال عبده علوان القائم بأعمال رئيس البريد إن الهيئة القومية للبريد اتخذت العديد من الاجراءات الاحترازية التي تهدف الي الحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة جميع العاملين والعملاء المترددين علي مكاتب البريد علي مستوي الجمهورية؛ وأضاف أن الهيئة القومية للبريد تناشد جميع المواطنين بضرورة عدم التزاحم علي مكاتب البريد او اماكن صرف المعاشات لآداء الخدمات خاصة خلال هذه الفترة، والالتزام بحدود المسافات الآمنة بين المواطنين للحد من التكدسات اثناء صرف المعاشات واستغلال ميزة مد فترة العمل بمكاتب البريد الرئيسية البالغ عددها نحو 2000 مكتب بريد منتشرين علي مستوي الجمهورية لفترة مسائية والتي تبدأ من الساعة الواحدة ظهراً وحتي الثالثة عصراً.

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