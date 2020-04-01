الأرصاد: أمطار وسحب رعدية على7 مناطق بالمملكة.. الخميس

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 09:41 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأربعاء، عن توقعاتها للأحوال الجوية ليوم غد الخميس؛ مشيرة إلى هطول أمطار رعدية، ونشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار على 7 مناطق.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان تفصيلي عبر موقعها الإلكتروني الرسمي: "يتوقع هطول أمطار رعدية على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، ومنطقة نجران)، كما تكون السماء غائمة جزئيًّا، تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات (مكة المكرمة وأجزاء من منطقتي الرياض والشرقية)"، ولم تستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من شمال المملكة.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فأن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي، وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-42 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر ومترين، أما البحر فسيكون متوسط الموج إلى مائج.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج بين متر ومترين، والبحر سيكون متوسط الموج.

*الهيئة العامة للأرصاد
تعد الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مؤسسة حكومية سعودية، ترجع نشأتها عندما قامت السعودية بإنشاء المديرية العامة للأرصاد الجوية عام 1370 هـ الموافق 1950، ليعاد بعد ذلك هيكلة المديرية عام 1981 الموافق 1401 هـ لتصبح مصلحة الأرصاد وحماية البيئة.

وأنيط بالهيئة دور الجهة المسئولة عن البيئة في السعودية على المستوى الوطني إلى جانب دورها في مجال الأرصاد الجوية، وفي عام 1422 هـ الموافق 2001 تم تحويل المسمى من مصلحة الأرصاد وحماية البيئة، إلى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ثم تم تحويل المسمى إلى الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وتم تعيين الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود رئيس عام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حتى 17 أغسطس 2013.

وأعفي من منصبه وعين الدكتور عبد العزيز بن عمر الجاسر بدلا عنه، ثم أعفى من منصبه وعين الدكتور خليل بن مصلح الثقفي ثم أعفى من منصبة في 30 أغسطس 2019، وقرر مجلس الوزراء السعودي في مارس 2019 إلغاء الهيئة وإنشاء المركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

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