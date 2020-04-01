الأرصاد: أمطار وسحب رعدية على7 مناطق بالمملكة.. الخميس





كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأربعاء، عن توقعاتها للأحوال الجوية ليوم غد الخميس؛ مشيرة إلى هطول أمطار رعدية، ونشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار على 7 مناطق.





وقالت هيئة الأرصاد، في بيان تفصيلي عبر موقعها الإلكتروني الرسمي: "يتوقع هطول أمطار رعدية على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، ومنطقة نجران)، كما تكون السماء غائمة جزئيًّا، تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات (مكة المكرمة وأجزاء من منطقتي الرياض والشرقية)"، ولم تستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من شمال المملكة.





وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فأن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي، وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-42 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر ومترين، أما البحر فسيكون متوسط الموج إلى مائج.





وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج بين متر ومترين، والبحر سيكون متوسط الموج.



