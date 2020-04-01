"صناعة النواب" تشيد بتحمل "تحيا مصر" لنفقات الحجر الصحي للمصريين العائدين

أشاد المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لصندوق تحيا مصر بتحمل نفقات الحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج، والمتواجدين في فنادق العزل، مشيرا إلى أن الدولة أولت اهتماما بالغا لملف المصريين في الخارج، فمنذ وأن تم انتشار فيروس كورونا قامت وزارة الهجرة بالتنسيق مع جميع السفارات المصرين الموجودة في دول العالم للاطمئنان على رعاياها.





وأضاف عامر، في بيان، اليوم الأربعاء أن القرارات التي اتخذها الرئيس السيسي بشأن ملف العمالة المصرية بالخارج والمصريين المقيمين في الخارج أثلجت صدورهم، وجددت الثقة في قياداتهم السيسي برعاية الرئيس السيسي، بأنه يولي اهتمام للاطمئنان على صحتهم وعدم إصابة أي مصري بالفيروس.





وأشار رئيس لجنة الصناعة، أن الحكومة جادة في استكمال كافة الإجراءات الخاصة بعودة باقي المصريين العالقين في الخارج، والتنسيق مع السفارات والتواصل المستمر معهم للتأكد من الحالة الصحية لهم، حتى يتم عودتهم لأرض الوطن واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.





وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي تحمل صندوق تحيا مصر نفقات الحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج، حسبما أعلن برنامج الحياة اليوم.





واجتمع، منذ قليل، الرئيس السيسي برئيس الوزراء وعدد من الوزراء ورئيس المخابرات العامة.





وأوضح السفير بسام راضي متحدث الرئاسة، أن الاجتماع تناول متابعة جهود إدارة عملية مكافحة انتشار فيروس كورونا.





وأضاف متحدث الرئاسة، أن الاجتماع استعرض الإجراءات التعزيزية الجاري اتخاذها لتأمين حدود الدولة ومكافحة الإرهاب





وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأربعاء، عن خروج 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم سيدة ماليزية و21 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 179 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 221 حالة، من ضمنهم الـ 179 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 69 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم أردني الجنسية و5 مصريين.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 779 حالة من ضمنهم 179 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و52 حالة وفاة.