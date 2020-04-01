بعد نجاح عود البطل.. عمر كمال يطرح أغنية "مات البطل"

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طرح مطرب المهرجانات عمر كمال أغنيته الجديدة "مات البطل" حيث نشر برومو الأغنية عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات وعلق قائلا: "أغنية مات البطل قريبا".



ويشارك عمر كمال بأغنية مات البطل بمسلسل ااختيار المقرر عرضه رمضان 2020 الذي يلعب بطولته النجم أمير كرارة.



كلمات الأغنية



تقول كلمات أغنية “مات البطل”، والتي تقول: “لو منسي راح في ألف منسي في مصر لسه وراه، على الجنة رايح حقه جاي في يوم بإذن الله، إحنا الفراعنة تاريخنا يشهد بين قديم وجديد، هنموت عشانها ونقوم عادي ودا دين علينا”.



مسلسل “الاختيار” يجسد فيه أمير كرارة دور الشهيد المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي ارتقت روحه في 7 يوليو 2017، بعد بطولة قدمها ضد مجموعة من التكفيريين وصل عددهم إلى 40 فردًا، راح ضحيتها هو وعشرة جنود آخرين، تطوع في 2016 ليخلف الشهيد العقيد رامي حسنين، وفور وصوله لقيادة الكتيبة في رفح بشمال سيناء لم يكن بالأمر الهين على التكفيريين هناك.



وفي سياق أخر قدم "كمال" العديد من المهرجانات الشعبية منها بنت الجيران، انت اخترت، فيروس الشارع المصري، الغربة، الكدابين، لما بغيب ميغيبش اوانطة، جبل الحلال، لا مش مخلصين، يا موزة يا فرسة.

