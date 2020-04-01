تخطي أعداد المصابين بفيروس كورونا في العالم 900 ألف حالة

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 09:49 م
بوابة الفجر
الفجر
كشفت إحصائية لوكالة الأنباء الفرنسية، أن أعداد المصابين بفيروس كورونا في العالم تتخطى 900 ألف حالة.

وسجلت بريطانيا، الأربعاء، للمرة الأولى أكثر من 500 وفاة في يوم واحد بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية، على تويتر، تسجيل 563 وفاة بالفيروس، مما يرفع إلى 2352 الحصيلة الإجمالية للمتوفين بالوباء على الأراضي البريطانية.

وتخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، حاجز 200 ألف إصابة.

وقال وزير الإسكان البريطاني، روبرت جنريك، في وقت سابق اليوم، إن عدد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا سيزيد على الأرجح قبل أن يتحسن الوضع، لكن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تبطئ انتشار المرض.


أعلنت المفوضية الأوروبية الأربعاء أن فريق العلماء التابع لها طوّر آلية لمراقبة الفحوص الهادفة إلى كشف الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتهدف الآلية الجديدة إلى "ضمان حسن سير الفحوص التي تجرى في المختبرات لكشف الإصابة بفيروس كورونا".

وقال شتيفان دي كيرسمايكر، المتحدث باسم المفوضية، في مؤتمر صحافي إن هذه الآلية وضعها مركز الأبحاث المشترك الذي يشكل الهيئة العلمية الداخلية للمفوضية "وتقوم على (إعادة إنتاج) قسم من الفيروس لا ينقل العدوى"، "ما يتيح تجنب أن يعطي الفحص نتائج سلبية في حين يكون الشخص حاملا للفيروس".

وأوضح أن أنبوب اختبار واحدا يسمح بالتحقق من عدد يصل إلى عشرين ألف فحص، لافتا إلى أن ثلاثة آلاف أنبوب باتت جاهزة، ما يمهد للتحقق من عدد يصل إلى ستين مليون فحص في مختلف أنحاء أوروبا.

وقالت المفوضة الأوروبية للأبحاث ماريا غابرييل في بيان إن "مركز الأبحاث المشترك رصد سريعا ثغرة محتملة في كيفية التعامل مع فيروس كورونا وعكف فورا على العمل لسد هذا النقص. في إمكان آلية المراقبة الجديدة أن تحسنا من قدرة الرد على الوباء وتجنب هدر موارد ثمينة في فحوص غير فاعلة".

وأكدت زميلتها في المجال الصحي ستيلا كيرياكيدس أن النتيجة التي توصل إليها مركز الأبحاث المشترك ستكون أيضا "حاسمة في استراتيجية الخروج (من المرحلة الراهنة)، عندما يحين وقت البدء برفع قيود التباعد الاجتماعي".

وخلال تحقيق أجرته فرق المفوضية في كانون الثاني/يناير لدى المختبرات، تبين لها أن إحدى المشاكل الرئيسة التي تتطلب معالجة تتمثل في عدم وجود "مراقبة إيجابية".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصابين كورونا عدد اصابات كورونا تخطي تباعد بفيروس اﻟﻌﺎﻟﻢ التباعد الاجتماعي 900 ألف 200 ألف

أخبار تهمك

تفاصيل عقد أحمد فتحي مع بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

نجم جديد داخل الأهلي يقرر الرحيل

منذ ساعتين و 15 دقيقة

قرار عاجل من السيسي بشأن تكاليف الحجر الصحى للعائدين من الخارج

منذ ساعتين

الصحة: تسجل 69 حالة جديدة بكورونا.. و6 وفيات

منذ ساعة و 19 دقيقة

الحكومة ترد على إمكانية فرض حظر كلي بالجمهورية (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. "الفجر" تنفرد بالتفاصيل الكاملة للعلاج المصري لكورونا

منذ يوم

أخبار الأهلي اليوم الأربعاء 1 إبريل: أول رد من أحمد فتحي بعد رحيله.. نجم بيراميدز يختار الأهلي ويرفض الزمالك.. التخطيط لتوجيه ضربة قاتلة إلى الزمالك

منذ 42 دقيقة

"الصحة العالمية" تزف خبرًا سارًا بشأن تأثير درجات الحرارة على كورونا

منذ حوالي 23 ساعة

مصائب قوم عند قوم فوائد.. أحمد فتحي يهدي الزمالك صفقتين مدويتين

منذ حوالي 4 ساعات

حرب جديدة.. أحمد فتحي يفاجئ الجميع برد ناري على وكيله بعد أزمة الأهلي

منذ 37 دقيقة

متحدث الوزراء يكشف فوائد فيروس كورونا لمصر

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل- أحمد فتحي يوضح في بيان رسمي أسباب رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

التموين تُعلن عن مفاجأة سارة للمصريين بمناسبة شهر رمضان

منذ حوالي 14 ساعة

"ليس كورونا".. الصحة تعلن السبب الحقيقي وراء وفاة ياسمين عباس

منذ حوالي 11 ساعة

بعد جائحة كورونا.. كارثة أخرى تضرب الصين

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. السيسي يجتمع بـ"مدبولي" ورئيس المخابرات العامة

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

إيطاليا تعلن ارتفاع عدد الوفيات والمصابين بفيروس كورونا

الصحة الفلسطينية: تسجيل 4 إصابات جديدة بفيرس كورونا في بيت لحم

المفوضية الأوروبية تعلن دعمها لشركة أدوية ألمانية لعمل لقاح مضاد لـ"كورونا"

تحذيرات عاجلة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن إصابة عضو بفيروس "كورونا"

منظمة الصحة العالمية: الولايات المتحدة قد تكون بؤرة الوباء

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:14 م

قرار عاجل من السيسي بشأن تكاليف الحجر الصحى للعائدين من الخارج

الصحة: تسجل 69 حالة جديدة بكورونا.. و6 وفيات

08:58 م

عاجل.. "الفجر" تنفرد بالتفاصيل الكاملة للعلاج المصري لكورونا

09:45 م

مصائب قوم عند قوم فوائد.. أحمد فتحي يهدي الزمالك صفقتين مدويتين

06:43 م

عاجل- أحمد فتحي يوضح في بيان رسمي أسباب رحيله عن الأهلي

03:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم