"المؤسسة العامة للتقاعد" تتخذ قرار جديد بشأن المعاشات التقاعدية
الأربعاء 01/أبريل/2020 - 09:51 م
الفجر السعودي
أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأربعاء، تمديد صرف نصيب المستفيدين من المعاش التقاعدي لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من شهر مارس 2020م، الذي كان من المقرر إيقافه لعدم تزويد المؤسسة بالمستندات المؤيدة للصرف، وينطبق ذلك على حالات انتهاء الوكالة، وبلوغ سن 15 سنة وانتهاء الولاية أو بلوغ سن 21 مع تأكيد المؤسسة على ضرورة الاستفادة من هذه المهلة، وتزويد المؤسسة بالمطلوب من خلال البوابة الإلكترونية؛ لضمان استمرار صرف نصيبهم من المعاش التقاعدي.
وتأتي هذه الخطوة؛ امتدادًا لحرص المؤسسة على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، ومراعاة مصالح العملاء، وتيسير إجراءاتهم ومعاملاتهم؛ لاسيما في ظل الإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها الدولة لمواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".
هذا وتقوم المؤسسة بتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية إلى عملائها من خلال بوابتها الإلكترونية وتطبيقها للأجهزة الذكية، مما يُمكن العملاء من تنفيذ خدماتهم بشكل ذاتي، وتقديم معاملاتهم ومتابعة حالتها، كما تتيح خدمات المؤسسة الإلكترونية لعملائها، إرسال استفساراتهم واستشاراتهم التقاعدية بشكل إلكتروني ومباشر.
*المؤسسة العامة للتقاعد
هي مؤسسة حكومية مستقلة تتبع إداريا وزارة المالية السعودية، تعنى المؤسسة بتوفير المعاشات التقاعدية للموظفين الذي عملوا في القطاعين المدني والعسكري الحكومي، كما تعنى المؤسسة بإدارة جميع شئون التقاعد في المملكة العربية السعودية، وتقوم المؤسسة بتطبيق جميع أنظمة التقاعد المدنية والعسكرية منذ أول نظام صدر عام 1364 هـ وحتى الآن.
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