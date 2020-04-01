محافظ الغربية: تطهير الشوارع يتم يوميا.. ووزعنا 65% من شرائح أولى ثانوي

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن المواطنين ملتزمين بتنفيذ الإجراءات الاحترازية الوقائية في المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مشيًرا إلى أن هناك حملات توعية للمواطنين بمخاطر التجمعات والتكدس، وهناك استيعاب من قبلهم خاصة في أماكن صرف المعاشات والمرتبات.





وأضاف "رحمي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد "، مساء السبت، أنه تم تخصيص 23 مدرسة لصرف المعاشات وكان هناك التزام من قبل المواطنين، كما تم تخصيص 13 مدرسة لتوزيع شرائح طلاب الصف الأول الثانوي، لافتًا إلى أنه تم توزيع 65 % من الشرائح المخصصة للطلاب.





ونوه إلى أن هناك إجراءات رادعة للمخالفين لقرار مجلس الوزراء بشأن أزمة فيروس "كورونا"، مؤكًدا أن حملات التطهير في المحافظة مستمرة في فترة الحظر، معلقَا: "تطهير الشوارع يتم يوميا ورجال الحماية المدنية يساعدونناعلى ذلك، كما أن رجال الأعمال يوفرن المطهرات ".





وأكد محافظ الغربية أن المواد التموينية في المحافظة متوافرة ولا يوجد مشكلة، لافتا إلى أن هناك 17 مستشفى للعزل، وأجهزة التنفس الصناعي متوافرة.





في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأربعاء، عن خروج 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم سيدة ماليزية و21 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 179 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 221 حالة، من ضمنهم الـ 179 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 69 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم أردني الجنسية و5 مصريين.





وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 779 حالة من ضمنهم 179 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و52 حالة وفاة.





وفي ذات السياق استعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تحليل بيانات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في جمهورية مصر العربية، حيث إن أكثر فئة عمرية تعرضت للإصابة هي الفئة العمرية من 50 إلى 59 عامًا بنسبة 22% من إجمالي المصابين، مضيفةً أن 94% من المتوفين كانوا في الفئة العمرية أكثر من 50 عامًا، و100% من المتوفين كانوا يعانون من أمراض مزمنة أو أورام.





وأشارت إلى أن نسبة الذكور بلغت 61% من إجمالي المصابين، وبلغت نسبة الإناث 39%، كما بلغت نسبة إصابة الأطفال الأقل من عشر سنوات 2% من إجمالي عدد الإصابات، لافتةً إلى أن متوسط فترة الإقامة في المستشفيات من توقيت الدخول وحتى الشفاء التام بلغ 8 أيام، مؤكدة استمرار استقرار الوضع الوبائي في مصر مقارنة بالوضع الوبائي العالمي.



