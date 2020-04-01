أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 1 أبريل: فتحي يهدي الأبيض صفقتين مدويتين.. نجم بيراميدز يصدم الزمالك ويفضل الانتقال للأهلي.. حقيقة رحيل خماسي القلعة البيضاء

شهد نادي الزمالك اليوم الأربعاء ١ أبريل العديد من الأخبار الهامة والانباء المثيرة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها خطة جديدة لخطف نجم الأهلي وكارتيرون يقرر رحيل نجم الفريق وحقيقة رحيل زيزو عن الزمالك وغيرها من الأخبار الهامة.





أهم أخبار نادي الزمالك اليوم





مصائب قوم عند قوم فوائد.. أحمد فتحي يهدي الزمالك صفقتين مدويتين

أعلن أحمد فتحي الظهير الأيمن للنادي الأهلي ومنتخب مصر، رحيله عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الحالي، بعد أن رفض تجديد عقده مع الشياطين الحمر.





ويعد رحيل فتحي لبيراميدز، بمثابة خبر سار للزمالك، حيث سيكون عامل قوي لموافقة بيراميدز على انتقال الثنائي أحمد أيمن منصور وعمر جابر للقلعة البيضاء في الصيف المقبل.





خطة مفاجأة من الزمالك لخطف نجم الأهلي

يستهدف الزمالك التعاقد مع محمد شريف لاعب القلعة الحمراء والمعار لصفوف نادي إنبي في الصيف القادم.

وهناك عقبة تقف أمام نادي الزمالك لضم محمد شريف في الصيف وهي إرتباطه بعقد مع النادي الأهلي وعدم وجود بند بأحقية الشراء في عقد إعارته مع نادي إنبي.





وقام مسئولو الزمالك بتحريض محمد شريف للقيام بالضغط على إدارة النادي الأهلي ليسمحوا له بالرحيل في نهاية الموسم الجاري وبالتالي يتمكن الزمالك من ضمه.





الزمالك يرد بقوة على شائعة الاستغناء عن خماسي الفريق

نفى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، اتخاذ أي قرارات فيما يخص تحديد أسماء اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في نهاية الموسم.





أكد مجلس إدارة الزمالك أنه لم يتسلم أي تقارير من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بشأن أسماء اللاعبين الراحلين، وأنه لم يتم عقد أي جلسة مع المدير الفني لمناقشة أي أمور تخص الفريق في ظل الانشغال في الفترة الحالية بالإجراءات الاحترازية في البلاد للوقاية من فيروس كورونا وتوقف النشاط الرياضي.





وأجرى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اتصالا برئيس تحرير موقع اليوم السابع مؤكدا عدم صحه ماورد في الخبر خاصة أن تلك الأخبار لا علاقة لها بالحقيقة، وفي تحرك سريع من رئيس تحرير اليوم السابع بعد التأكد من عدم صحة الخبر تم حذفه نهائيا والتحقيق في الأمر.





الأهلي يجهز ضربة جديدة للزمالك

تدرس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، التعاقد مع محمد إبراهيم، لاعب الزمالك السابق، وفريق مصر المقاصة الحالى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأبلغ وكيل أعمال اللاعب إدارة الأهلى، بترحيب محمد إبراهيم بخطوة ارتداء القميص الأحمر خلال الفترة المقبلة.

ضربة قاضية.. نجم بيراميدز يرفض الزمالك ويقترب من الانتقال إلى الأهلي





رفض واحد من نجوم نادي بيراميدز الانضمام لصفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة مفضلا الانتقال لصفوف النادي الأهلي.





ودخل الزمالك في مفاوضات جادة مع رجب بكار الظهير الأيمن لبيراميدز لضمه في الصيف القادم ولكن اللاعب رفض الانضمام للقلعة البيضاء.





وجاء رفض رجب بكار للانضمام لصفوف الفريق الأبيض بسبب رغبته في الانضمام للنادي الأهلي الذي أظهر اهتمام كبير بالتعاقد مع اللاعب في الصيف القادم.





مفاجأة.. كارتيرون يقرر رحيل مدافع الزمالك

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك رحيل محمد عبد السلام مدافع الفريق الأبيض خلال فتره الانتقالات الصيفية القادمة





وعلم الفجر الرياضي بأن المدير الفني لفريق الزمالك غير مقتنع بالمرة بتواجد محمد عبد السلام في قائمة الفريق خلال الموسم الجديد، وذلك بعد ظهوره بشكل غير طيب خلال مباريات الموسم الكروي الحالي.





تعرف على حقيقة رحيل زيزو عن الزمالك

كشف مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور حقيقة الأخبار المتداولة خلال الساعات القليلة الماضية بخصوص رحيل أحمد سيد زيزو عن الفريق الأبيض.





وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك أن أحمد سيد زيزو مستمر مع الفريق بشكل طبيعي ولا توجد أي نية داخل الجهاز الفني أو الإدارة بخصوص رحيله.





وأضاف المصدر ذاته بأن زيزو يعتبر واحد من القوام الرئيسي للفريق الذي نجح في التتويج ببطولتي السوبر الأفريقي والسوبر المصري بالإضافة إلى مساهمته مع زملائه في صعود الزمالك إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري ابطال افريقيا.