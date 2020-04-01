المغرب: تسجيل حالتي وفاة و12 إصابة جديدة بفيروس كورونا





وسبق أن أعلنت المغرب، مساء اليوم، تسجيل 40 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 642 حالة.

وقالت وزارة الصحة المغربية إن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 2653 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وأوضحت أن عدد حالات الشفاء في المغرب ارتفع إلى 26 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 37 حالة وفاة حتى السادسة من مساء الأربعاء باالتوقيت المحلي.





ويذكر أن أعلنت الحكومة المغربية، مساء الأحد، أن حالة الطوارئ الصحية، التي أقرها المغرب، الجمعة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ستمتد حتى 20 أبريل.

الكويت تسجل إصابة واحدة بكورونا في 24 ساعة وذكر بيان للحكومة أن حالة الطوارئ تُطبّق ابتداء من 20 مارس، عند الساعة السادسة مساءً حتى 20 أبريل عند السادسة مساء.

وأشار البيان إلى أن كل من يخالف هذا القرار سيعاقب بالسجن لفترة تتراوح بين شهر و3 أشهر وغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم (نحو 140 دولاراً) أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأضاف البيان أن هذه الإجراءات تهدف إلى تمكين السلطات من اتخاذ التدابير اللازمة من أجل التزام الناس بيوتهم وعدم مغادرتها إلا في حالة الضرورة القصوى ومنع أي تجمع.

وبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حتى الآن في المغرب 109 أشخاص في حين بلغ عدد حالات الوفاة 3 حالات كما تمت معالجة 3 حالات.

واتخذ المغرب إجراءات للحد من انتشار الفيروس إلى جانب حالة الطوارئ الصحية، إذ أغلق مجاله الجوي أمام الرحلات الخارجية والداخلية وعطل المدارس وعلق جميع الأنشطة.

أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل حالتي وفاة و12 إصابة جديدة بفيروس كورونا.