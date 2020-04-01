ديسابر: طالبت بضم أحمد فتحي لبيراميدز.. وسيكون إضافة قوية للفريق

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أكد الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني السابق لنادي بيراميدز إنه طلب من إدارة النادي عندما كان مدربا له بالتعاقد مع أحمد فتحي، مؤكدا بأنه سيكون إضافة قوية للفريق.



وقال في تصريحات تلفزيونية :"عندما كنت أتحدث مع مجلس إدارة النادي عن اللاعبين الجدد كان أحمد فتحي هو أحد اللاعبين الذين طلبت بضمهم".



واضاف :"علمت بما حدث اليوم وانضمامه لبيراميدز أمر جيد، وهذا ليس سئ هو خيار يعود للاعب ويختار الانتقال لناد أخر وهو بيراميدز".



وواصل :"أحمد فتحي لاعب كبير ولعبت ضده في نصف نهائي الكأس والدوري المصري ولديه شخصية قوية وسيكون إضافة قوية لنادي بيراميدز".



وزاد :"هو لاعب كبير جدا ويستطيع أن يحقق توازن في الفريق ويملك جوانب فنية رائعة لأنه كان هناك بعض الأمور الصعبة في فريق بيراميدز ووجود لاعب يكون له شخصية قوية مثل أحمد فتحي هو أمر رائع للنادي".



وعن رحيله عن بيراميدز قال :"عندما وقعت العقود مع بيراميدز كان حسام البدري متواجد وكان المشروع تغيير وتولى النادي رئيس جديد والتغييرات سببت بعض الأزمات".



وأوضح :"في كل مرة كنت أخبرهم بأنهم إذا أردتم أن تصبحوا مثل الأهلي والزمالك سيكون صعب، أنت لا تلعب أمام فريق واحد ولكن أمام مؤسسة كبيرة وكان هدفي هو فعل أشياء مختلفة ولهذا السبب كنت في حاجة إلى اختيار اللاعبين وفرض شخصيتي على اللاعبين".



وأشار :"كان هناك مجموعة كبيرة من اللاعبين الجيدين ولكن كان يجب عليهم أن يكونوا ملتزمون أكثر، كما أن هناك البعض كان يحتاج لتغيير العقلية".



وأكمل :"عقلية بعض اللاعبين في بيراميدز سببت لي الكثير من المشاكل في الفريق".



وأتم :"سعيت لضم أكثر من لاعب من الأهلي والزمالك لأنهما يمتلكان لاعبين كبار".