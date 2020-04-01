خريطة برامجية كاملة لقناة "القومي لثقافة الطفل" على "يوتيوب"

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 10:53 م
القومي لثقافة الطفل
القومي لثقافة الطفل
الفجر الفني
ضمن مبادرة "خليك في البيت .. الثقافة بين إيديك"، والتي أطلقتها وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والتي تمثل أحد صور الجهود المبذولة للمساهمة فى تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على السلامة العامة، وبإشراف الدكتور هشام عزمى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، يقدم المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف للأطفال عبر قناته على اليوتيوب، مجموعة متنوعة من الفقرات التربوية والترفيهية.

حيث أعد العاملون في المركز خريطة برامجية كاملة، حيث تعرض قناة المركز القومى لثقافة الطفل على اليوتيوب، كل يوم فقرات جديدة من الساعة 3حتى 5 عصرا، تتضمن المسابقات وأفلام الرسوم المتحركة والأغاني والحكايات والأراجوز، بالإضافة لعروض مسرح الطفل، وباب مائة حكاية وحكاية، وحواديت الجدات، وفيديوهات من صنع الصغار، والرسام الصغير، وبرنامج مواهب صغيرة.

وقد بدأت القناة بالفعل عرض أغنية "مصر تستحق" كلمات خالد تاج الدين وألحان وائل عوض وغناء فريق كورال سلام لأطفال الحديقة الثقافية التابعة للمركز.

كما تم عمل "معرض أون لاين" لفنانتين صغيرتين من الفائزتين بجائزة مسابقة مصر فى عيون أطفال العالم، تقديم الفنانة مريم فريد.

وقد  بدأ المركز فى نشر إصداراته المطبوعة للأطفال بضيغة pdf، وخاصة الكتب المنشورة خلال هذا العام. ومنها قصة "سبل السعادة " تأليف الكاتب "السيد شليل" رسوم "رحاب جمال الدين، وكتاب "علاء حمروش" من سلسلة رموز مصرية إعداد الباحثة مها ثاقب.

وتم عمل فيديو توعوي  بعنوان "قوى مناعتك" إعداد مروة عادل أخصائي التغذية بالمركز، وموسيقى الملحن وائل عوض، تنفيذ الفنان ميسرة خيرى.

وقدم  الفنان ولاعب العرائس المخرج ناصر عبد التواب حلقة من مسلسل "الأراجوز يعظ" بمشاركة الفنان أحمد جابر، وقدمت الفنانة إيمان صبري أولى حلقات برنامج "حكايات أبلة عطية"، وقدمت ولاء محمد محمود "لقاء الأدباء" مع شاعر الأطفال عبده الزراع.

كما يتم عرض مجموعة من أفلام الرسوم المتحركة من إنتاج المركز بشكل دوري منهم فيلم "الوطن" للكاتبة الكبيرة فاطمة المعدول، إخراج حسن عبد الغنى.

جدير بالذكر أن قناة المركز القومى لثقافة الطفل قد بدأت بعرض فيديو كليب جديد  من إنتاج المركز بعنوان "اوعى كورونا تبقى جيوش" كلمات محمد ناصف، وألحان وتوزيع وائل عوض، ورسوم وتحريك على الشيخ، وغناء فرق كورال "سلام".

كما تم تصوير وعرض مسرحية "الفيل المتمرد" التي تم إنتجها المركز في وقت سابق  لتكون متاحة على اليوتيوب للأطفال تأليف السيناريست وليد كمال، وألحان الفنان محمد عبد اللاه وشارك في الألحان وقام بالتوزيع الموسيقي للأغاني الموسيقار وائل عوض، عرائس مؤمن ونس، وإخراج أحمد إسماعيل.

أخبار تهمك

عاجل.. "الفجر" تنفرد بالتفاصيل الكاملة للعلاج المصري لكورونا

منذ يوم

"الصحة العالمية" تزف خبرًا سارًا بشأن تأثير درجات الحرارة على كورونا

منذ يوم

الصحة: تسجل 69 حالة جديدة بكورونا.. و6 وفيات

منذ ساعتين و 53 دقيقة

بعد جائحة كورونا.. كارثة أخرى تضرب الصين

منذ حوالي 9 ساعات

متحدث الوزراء يكشف فوائد فيروس كورونا لمصر

منذ حوالي 15 ساعة

قرار عاجل من السيسي بشأن تكاليف الحجر الصحى للعائدين من الخارج

منذ حوالي 4 ساعات

الحكومة ترد على إمكانية فرض حظر كلي بالجمهورية (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| "الفجر" تواصل الانفراد.. تفاصيل جديدة عن أول علاج مصري لـ"كورونا"

منذ حوالي 3 ساعات

زيدان يطرد 12 نجمًا من ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

مصائب قوم عند قوم فوائد.. أحمد فتحي يهدي الزمالك صفقتين مدويتين

منذ حوالي 5 ساعات

نجم جديد داخل الأهلي يقرر الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- أحمد فتحي يوضح في بيان رسمي أسباب رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

رسالة غامضة من صالح جمعة بعد رحيل فتحي عن الأهلي

منذ 33 دقيقة

عاجل.. السيسي يجتمع بـ"مدبولي" ورئيس المخابرات العامة

منذ حوالي 7 ساعات

"ليس كورونا".. الصحة تعلن السبب الحقيقي وراء وفاة ياسمين عباس

منذ حوالي 13 ساعة

التموين تُعلن عن مفاجأة سارة للمصريين بمناسبة شهر رمضان

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:14 م

قرار عاجل من السيسي بشأن تكاليف الحجر الصحى للعائدين من الخارج

عاجل| "الفجر" تواصل الانفراد.. تفاصيل جديدة عن أول علاج مصري لـ"كورونا"

08:22 م

عاجل.. "الفجر" تنفرد بالتفاصيل الكاملة للعلاج المصري لكورونا

09:45 م

مصائب قوم عند قوم فوائد.. أحمد فتحي يهدي الزمالك صفقتين مدويتين

06:43 م

عاجل- أحمد فتحي يوضح في بيان رسمي أسباب رحيله عن الأهلي

03:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم