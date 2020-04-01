حمدي فتحي يودع الجوكر برسالة حزينة
الأربعاء 01/أبريل/2020 - 10:49 م
الفجر الرياضي
ودع حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، زميله أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق، وذلك بعدما قرر الرحيل عن صفوف الأحمر عقب انتهاء الموسم الجاري.
وعلق حمدي، على صورة تجمعه مع أحمد فتحي، عبر حسابه على إنستجرام، وعلّق قائلا: "من أكتر الناس اللي حبيتها في حياتي جوه الملعب وبره الملعب، واتعلمت منك كتير، وبتمنالك التوفيق دايما يارب.. هتوحشني يا جوكر والله".
يذكر أن أحمد فتحي، قرر الرحيل عن الأهلي وأنهى كافة تفاصيل تعاقده مع بيراميدز، للظهور معه في الموسم الجديد ولمدة ثلاث مواسم، بعد الجلسة التي جمعته مع ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي السماوي.