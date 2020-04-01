حمدي فتحي يودع الجوكر برسالة حزينة

وعلق حمدي، على صورة تجمعه مع أحمد فتحي، عبر حسابه على إنستجرام، وعلّق قائلا: "من أكتر الناس اللي حبيتها في حياتي جوه الملعب وبره الملعب، واتعلمت منك كتير، وبتمنالك التوفيق دايما يارب.. هتوحشني يا جوكر والله".



