حقيقة مفاوضات الأهلي مع خليفة محمد صلاح

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 10:54 م
شعار الأهلي
شعار الأهلي
الفجر الرياضي

 

يبدو أن سوق الانتقالات الصيفية اشتعل مبكرا في مصر، حيث بدأ مسئولو الأهلي البحث عن تدعيمات قوية للفريق في الصيف القادم.

 

ويخطط الأهلي لضم طاهر محمد طاهر، مهاجم المقاولون العرب، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وعلم الفجر الرياضي، أن الأهلي تواصل مع اللاعب في وقت سابق من أجل جس نبضه للانتقال للقلعة الحمراء، ورحبق اللاعب بارتداء القميص الأحمر.

 

ولكن وفقا لمصدر مقرب من اللاعب، فأن في الفترة الحالية لم يحدث أي تواصل مع طاهر من جهة الأهلي، كما أن اللاعب يرغب في خوض تجربة احترافية خارجية، وحال تعذر وصول عرض مناسب، سيتم النظر لمفاوضات الأهلي نهاية الموسم الحالي.

 

ويسعى الأهلي لضم اللاعب ليكون بديل مناسب لرمضان صبحي الذي اقترب من الرحيل بنهاية الموسم، في ظل صعوبة ضمه بشكل نهائي بسبب مطالب ناديه المالية.

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