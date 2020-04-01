مترجمه: فايلر يهتم بالتفاصيل الصغيرة.. ولا يوجد خلافات داخل الأهلي

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أعرب الدكتور عمرو محب المترجم الخاص بالسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الخاصة بالتعامل مع الجهاز الفني داخل القلعة الحمراء.



وأكد محب في تصريحات عبر بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن فايلر يعتبر من أكثر المدربين تنظيمًا ويهتم بالتفاصيل الصغيرة.



وتابع: "فايلر من أفضل الشخصيات التي تعاملت معها، وطالبني بالتعامل معه باللغة الفرنسية، رغم إجادته للإنجليزية والألمانية أيضًا".



وأضاف: "أتوقع أن يحدث فايلر طفرة كبيرة من حيث الانجازات داخل القلعة الحمراء وقادر على العودة لمنصات التتويج المحلية والإفريقية".



واختتم: " الجهاز الفني لا يوجد بينه أي مشاكل شخصية والجميع يتعامل بإحترام متبادل، والكل يحاول العمل على النجاح فقط وإسعاد الجماهير".