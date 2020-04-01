"سناب شات" يضيف أداة جديدة تساعد المستخدمين في الحفاظ على التباعد الاجتماعي





أضاف تطبيق " سناب شات - Snapchat" مؤخرًا عدسات الواقع المعزز التي تسمح لك بتغيير الخلفية في صورة مما يجعلها تبدو وكأن مدينتك مشتعلة أو مغمورة.





اليوم تستخدم " سناب شات - Snapchat" نفس التكنولوجيا لمساعدتك في الحفاظ على مسافة آمنة من الناس، في الأوقات التي قد تضطر فيها إلى الخروج خلال جائحة فيروس كورونا.





وتعرض الأداة الجديدة "المسافة الاجتماعية الخاصة بي" دائرة افتراضية تذكر المستخدمين بالمسافة الآمنة الموصي بها بين الأشخاص، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





هناك أيضًا عدسة أخرى تذكّر المستخدمين بغسل أيديهم والبقاء في المنزل وتجنب لمس وجوههم، وقد تمت الموافقة على هذه الميزات من قبل منظمة الصحة العالمية ووضع بها رابط يرسل المستخدمين إلى الموقع الرسمي للمنظمة.





هذا ليس أول إجراء اتخذته " سناب شات - Snapchat" لمساعدة مستخدميها خلال الوباء العالمي، حيث أنها أطلقت مؤخرًا ميزة بعنوان "هنا من أجلك" والتي توفر وصولاً سريعًا إلى موارد الصحة العقلية من قبل منظمات مختلفة مثل Crisis Text Line و Suicide Prevention Lifeline و Ad Council.



