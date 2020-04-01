تراجع قوي بالبورصة الأمريكية بختام أول جلسات أبريل

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 11:00 م
البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
 
حققت البورصة الأمريكية تراجع قوي بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، أول جلسات شهر أبريل ليخسر مؤشر "داو جونز" الصناعي نحو  970 نقطة، وسط تحذير أن البلاد ستشهد أسبوعين مؤلمين للغاية بفعل أزمة فيروس كورونا.

وجاء أداء "وول ستريت" في ختام تداولات اليوم الأربعاء وسط مخاوف متزايدة من تفشي الكورونا، وبالتزامن مع تراجع عوائد السندات الأمريكية وارتفاع الدولار بفعل هروب المستثمرين إلى الأصول الآمنة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر بالأمس أن على الولايات المتحدة الاستعداد لـ"أسبوعين مؤلمين للغاية" من تفشي الكورونا وتأثيراته، كما يتوقع مسؤولو البيت الأبيض ما بين 100 و240 حالة وفاة بسبب الفيروس في البلاد.

وكشفت بيانات اقتصادية أن الشركات الخاصة الأمريكية الغير زراعية ألغت 27 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، كما انكمش النشاط الصناعي في الولايات المتحدة خلال الشهر المنصرم.

وتسبب "كوفيد-19" في إغلاق الاقتصاد على الصعيد الوطني، ووقف الإنتاج مع دخول ملايين العمال الأمريكيين طابور البطالة، بعد أن أودى بحياة أكثر من 45 ألف شخص و أصاب ما يزيد عن 900 ألف شخص عالمياً حتى الآن.

عند الختام، هبط مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 4.4 بالمائة مسجلاً 20943.5 نقطة، وهو ما يعادل فقدان 973 نقطة.

كما تراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 4.4 بالمائة ليسجل مستوى 2470.5 نقطة، وانخفض "ناسداك" بنسبة مماثلة ليسجل 7360.6 نقطة.

وصعد المؤشر الرئيسي للدولار بنسبة 0.5 بالمائة ليسجل مستوي 99.530.


وواصلت البورصة الأمريكية التراجع في مستهل تعاملات أول جلسات شهر أبريل اليوم الأربعاء، بعد التحذير من أن الولايات المتحدة ستشهد أسبوعين مؤلمين للغاية بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتراجع عوائد السندات الأمريكية وارتفعت أسعار الدولار بفعل هروب المستثمرين إلى الأصول الآمنة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر بالأمس أن على الولايات المتحدة الاستعداد لـ"أسبوعين مؤلمين للغاية" من تفشي الكورونا وتأثيراته، كما يتوقع مسؤولو البيت الأبيض ما بين 100 و240 حالة وفاة بسبب الفيروس في البلاد.

وألغت الشركات الخاصة الأمريكية الغير زراعية 27 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي.

وتسبب فيروس كورونا في إغلاق الاقتصاد  ووقف الإنتاج مع دخول ملايين العمال الأمريكيين طابور البطالة، بعد أن أودى بحياة أكثر من 43 ألف شخص و أصاب ما يزيد عن 877 ألف شخص عالمياً حتى الآن.

وتراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 3.7 بالمائة ليسجل 21111.6 نقطة.

وهبط مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 3.6 بالمائة ليسجل  2491 نقطة

وخسر مؤشر "ناسداك" نحو 2.8 بالمائة ليسجل 7482.4 نقطة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروسات كورونا بوابة الفجر الفجر السندات الامريكية البورصة الامريكية الاسبوعين المقبلين

أخبار تهمك

عاجل- أحمد فتحي يوضح في بيان رسمي أسباب رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

رسالة غامضة من صالح جمعة بعد رحيل فتحي عن الأهلي

منذ نصف ساعة

"الصحة العالمية" تزف خبرًا سارًا بشأن تأثير درجات الحرارة على كورونا

منذ يوم

التموين تُعلن عن مفاجأة سارة للمصريين بمناسبة شهر رمضان

منذ حوالي 16 ساعة

زيدان يطرد 12 نجمًا من ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

نجم جديد داخل الأهلي يقرر الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

بعد جائحة كورونا.. كارثة أخرى تضرب الصين

منذ حوالي 9 ساعات

متحدث الوزراء يكشف فوائد فيروس كورونا لمصر

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. السيسي يجتمع بـ"مدبولي" ورئيس المخابرات العامة

منذ حوالي 7 ساعات

مصائب قوم عند قوم فوائد.. أحمد فتحي يهدي الزمالك صفقتين مدويتين

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الفجر" تنفرد بالتفاصيل الكاملة للعلاج المصري لكورونا

منذ يوم

"ليس كورونا".. الصحة تعلن السبب الحقيقي وراء وفاة ياسمين عباس

منذ حوالي 13 ساعة

الصحة: تسجل 69 حالة جديدة بكورونا.. و6 وفيات

منذ ساعتين و 51 دقيقة

قرار عاجل من السيسي بشأن تكاليف الحجر الصحى للعائدين من الخارج

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| "الفجر" تواصل الانفراد.. تفاصيل جديدة عن أول علاج مصري لـ"كورونا"

منذ حوالي 3 ساعات

الحكومة ترد على إمكانية فرض حظر كلي بالجمهورية (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

تراجع معظم مؤشرات البورصة الأمريكية.. و"ناسداك" يصعد لمستويات قياسية جديدة

البورصة الأمريكية تغلق على ارتفاع.. و"ناسداك" و"ستاندرد.أند.بورز" يسجلان مستويات قياسية جديدة

البورصة الأمريكية تتراجع عن المستويات القياسية بالمستهل

البورصة الأمريكية تغلق على تراجع و"داو جونز" يسجل أكبر خسارة يومية

البورصة الأمريكية تتراجع في مستهل التعاملات

البورصة الأمريكية تتراجع بشكل قوي بنهاية التعاملات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:14 م

قرار عاجل من السيسي بشأن تكاليف الحجر الصحى للعائدين من الخارج

عاجل| "الفجر" تواصل الانفراد.. تفاصيل جديدة عن أول علاج مصري لـ"كورونا"

08:22 م

عاجل.. "الفجر" تنفرد بالتفاصيل الكاملة للعلاج المصري لكورونا

09:45 م

مصائب قوم عند قوم فوائد.. أحمد فتحي يهدي الزمالك صفقتين مدويتين

06:43 م

عاجل- أحمد فتحي يوضح في بيان رسمي أسباب رحيله عن الأهلي

03:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم