تراجع قوي بالبورصة الأمريكية بختام أول جلسات أبريل

حققت البورصة الأمريكية تراجع قوي بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، أول جلسات شهر أبريل ليخسر مؤشر "داو جونز" الصناعي نحو 970 نقطة، وسط تحذير أن البلاد ستشهد أسبوعين مؤلمين للغاية بفعل أزمة فيروس كورونا.





وجاء أداء "وول ستريت" في ختام تداولات اليوم الأربعاء وسط مخاوف متزايدة من تفشي الكورونا، وبالتزامن مع تراجع عوائد السندات الأمريكية وارتفاع الدولار بفعل هروب المستثمرين إلى الأصول الآمنة.





وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر بالأمس أن على الولايات المتحدة الاستعداد لـ"أسبوعين مؤلمين للغاية" من تفشي الكورونا وتأثيراته، كما يتوقع مسؤولو البيت الأبيض ما بين 100 و240 حالة وفاة بسبب الفيروس في البلاد.





وكشفت بيانات اقتصادية أن الشركات الخاصة الأمريكية الغير زراعية ألغت 27 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، كما انكمش النشاط الصناعي في الولايات المتحدة خلال الشهر المنصرم.





وتسبب "كوفيد-19" في إغلاق الاقتصاد على الصعيد الوطني، ووقف الإنتاج مع دخول ملايين العمال الأمريكيين طابور البطالة، بعد أن أودى بحياة أكثر من 45 ألف شخص و أصاب ما يزيد عن 900 ألف شخص عالمياً حتى الآن.





عند الختام، هبط مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 4.4 بالمائة مسجلاً 20943.5 نقطة، وهو ما يعادل فقدان 973 نقطة.





كما تراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 4.4 بالمائة ليسجل مستوى 2470.5 نقطة، وانخفض "ناسداك" بنسبة مماثلة ليسجل 7360.6 نقطة.





وصعد المؤشر الرئيسي للدولار بنسبة 0.5 بالمائة ليسجل مستوي 99.530.









وواصلت البورصة الأمريكية التراجع في مستهل تعاملات أول جلسات شهر أبريل اليوم الأربعاء، بعد التحذير من أن الولايات المتحدة ستشهد أسبوعين مؤلمين للغاية بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتراجع عوائد السندات الأمريكية وارتفعت أسعار الدولار بفعل هروب المستثمرين إلى الأصول الآمنة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر بالأمس أن على الولايات المتحدة الاستعداد لـ"أسبوعين مؤلمين للغاية" من تفشي الكورونا وتأثيراته، كما يتوقع مسؤولو البيت الأبيض ما بين 100 و240 حالة وفاة بسبب الفيروس في البلاد.

وألغت الشركات الخاصة الأمريكية الغير زراعية 27 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي.

وتسبب فيروس كورونا في إغلاق الاقتصاد ووقف الإنتاج مع دخول ملايين العمال الأمريكيين طابور البطالة، بعد أن أودى بحياة أكثر من 43 ألف شخص و أصاب ما يزيد عن 877 ألف شخص عالمياً حتى الآن.

وتراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 3.7 بالمائة ليسجل 21111.6 نقطة.

وهبط مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 3.6 بالمائة ليسجل 2491 نقطة

وخسر مؤشر "ناسداك" نحو 2.8 بالمائة ليسجل 7482.4 نقطة.



