أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 1 أبريل: الريال يضحي بـ 3 نجوم من أجل ضم ماكينة الأهداف.. مارسيلو يحدد فريقه الجديد.. زيدان يقرر طرد 12 لاعب من ريال مدريد

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الأربعاء 1 أبريل 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها استعداد الملكي للتخلي عن نجومه جاريث بيل وخيمس رودريجيز ومارسيلو من أجل التعاقد مع هاري كين نجم توتنهام.





وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- ريال مدريد مستعد للتخلي عن 3 نجوم من أجل نجم توتنهام

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة ريال مدريد في التوقيع مع الدولي الإنجليزي هاري كين نجم توتنهام في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وأفادت صحيفة اوكي دياريو الإسبانية بأن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد مستعد للتخلي عن ثلاثة من نجوم الفريق ن أجل إتمام صفقة هاري كين.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن فلورنتينو بيريز مستعد لمنح توتنهام ثلاثي الفريق جاريث بيل وخيمس رودريجيز ومارسيلو من أجل تخفيض سعر هاري كين.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي معجب للغاية بالثنائي الكولومبي خيمس رودريجيز والويلزي جاريث بيل وبالتالي من المحتمل أن يوافق توتنهام على هذه الصفقة في الصيف المقبل.





- نجم ريال مدريد يقترب من يوفنتوس

أفادت تقارير صحفية فرنسية بأن يوفنتوس الإيطالي يقترب من التعاقد مع البرازيلي مارسيلو نجم ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وذكر موقع Le 10 Sport الفرنسي أن مارسيلو البالغ من العمر 31 عامًا اقترب من الرحيل عن صفوف ريال مدريد في الصيف المقبل وذلك بعد قضائه أكثر من 13 عامًا داخل صفوف الملكي.





وأشار الموقع الفرنسي إلى أن تاريخ مارسيلو حافل بالألقاب، حيث فاز ب23 لقباً مما يجعل أي نادي كبير في القارة الأوروبية العجوز يتمنى التعاقد مع لاعب يمتلك خبرات مثل النجم البرازيلي.





وأكد الموقع الفرنسي أن هذه ليست المرة الأولى التي يرغب فيها يوفنتوس في ضم مارسيلو، حيث سبق له وأن حاول فريق السيدة العجوز الحصول على خدمات الظهير الأيسر البرازيلي في الصيف الماضي وقبل الماضي.





وكشف الموقع الفرنسي أن هذه المرة ستكون الأبواب مفتوحة أمام يوفنتوس من أجل التعاقد أخيراً مع البرازيلي مارسيلو.





وأوضح الموقع الفرنسي أن فيرلاند ميندي يعتبر أحد الأسباب القوية التي جعلت مارسيلو يفكر بجدية في الرحيل بعد أن أصبح النجم البرازيلي بديلاً للنجم الفرنسي في مركز الظهير الأيسر، حيث شارك في 19 مباراة فقط في الموسم الحالي.





وألمح الموقع الفرنسي أن مارسيلو يمتلك العديد من العروض المغرية للعب في الدوري الأمريكي لكنه يفضل البقاء في أوروبا والانتقال ليوفنتوس.





ونوه الموقع الفرنسي أن عقد مارسيلو ينتهي مع فريقه الحالي ريال مدريد في صيف عام 2022.





- فاسكيز يختار رونالدو وميسي الأفضل في تاريخ كرة القدم الحديث

صرح لوكاس فاسكيز نجم ريال مدريد أن الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم وهداف يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد السابق.

هما الأفضل في تاريخ كرة القدم في العصر الحديث.

وقال فاسكيز في تصريحات صحفية:"لو تم سؤالي عن أفضل لاعب في التاريخ أعتقد أن إجابتي ستكون بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو".





وأضاف: "كلاهما رائعان للغاية ويصنعان التاريخ، لقد قاما بذلك على مدار سنوات طويلة وستمر المزيد من السنوات حتى يظهر مثلهما من جديد".





وتابع:"رونالدو لاعب مذهل ودومًا ما يدفع نفسه لتقديم أفضل ما لديه وكذلك يفعل مع زملائه في الفريق وهو ما ساعدنا بشكل واضح".





واستطرد قائلا:"لقد نشأت وأنا أشاهده يلعب لريال مدريد، لقد تابعته طوال الوقت وحتى الآن أتابع مقاطع الفيديو الخاصة به حتى أحسن من نفسي كلاعب".





واختتم فاسكيز تصريحاته عن مستقبله مع كرة القدم وإمكانية انضمامه إلى الدوري الأمريكي قريبًا قائلا: "سيكون ذلك مذهلًا للغاية، سأحب اللعب هناك في أحد الأيام".





- نجمي منتخب فرنسا يعلقان على تصريحات بنزيما

قام الفرنسيان أولفييه جيرو نجم تشيلسي الإنجليزي الحالي وآرسنال السابق وفالير جيرمان نجم مارسيليا الفرنسي وموناكو السابق بالرد على تصريحات الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد الأخيرة.





وكان الفرنسي كريم بنزيما نجم هجوم ريال مدريد الإسباني انتقد مواطنه أوليفيه جيرو وسخر منه وذلك في بث مباشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.





ووجه أحد المتابعين سؤالاً لبنزيما عن الأقوى هو أم جيرو، ليرد نجم ريال مدريد قائلاً:"لا يمكن الخلط بين سيارة الفورمولا وان والكارتينج، أنا مثل سيارات الفورمولا وان".





ورد جيرو نجم تشيلسي ومنتخب فرنسا حاليًا على بنزيما، حيث قال في تصريحات مقتضبة:"أنا سيارة كارتنج، سيارة الكارتنج بطل العالم الآن".





وعلى الجانب الآخر، دافع كريم بنزيما نجم هجوم ريال مدريد الإسباني عن مواطنه فالير جيرمان نجم هجوم أولمبيك مارسيليا الحالي وموناكو السابق وذلك في بث على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام وشاركه اليوتيوبر الفرنسي الشهير محمد هيني مشجع مارسيليا والذي وضع جيرمان من ضمن أسوأ تشكيلة في التاريخ.





وأعرب جيرمان عن سعادته بإشادة كريم بنزيما، حيث قال في تصريحات صحفية:"من المثير جدًا أن تسمع هذا النقد والإشادة من لاعبين كبار، إنه أمر ممتع للغاية بالنسبة لي".





- نجم ريال مدريد المعار يؤكد استمراره مع آرسنال

أكد الإسباني داني سيبايوس نجم ريال مدريد المعار لآرسنال الإنجليزي في الموسم الحالي بأنه سيواصل اللعب مع المدفعجية عندما يتم استئناف المباريات حتى بعد نهاية عقده.





وقال سيبابوس في تصريحات صحفية:"ينتهي عقدي في 30 يونيو لكني سأستمر في اللعب لصفوف آرسنال عندما يستأنف الموسم".





واختتم سيبايوس تصريحاته قائلاً:"أنا لا أعلم كيف سيكون ذلك ولكن من غير المسئول من جانبي للحديث عن مستقبلي في الوقت الحالي".





وأفادت تقارير صحفية بريطانية في الشهر الماضي بأن ريال مدريد يرغب في التعاقد مع أحد نجوم آرسنال الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وكشفت شبكة سبورتس مول البريطانية أن ريال مدريد بات يتبع مؤخرًا سياسة جديدة بالتعاقد مع مواهب شابة وذلك بعد الارتفاع الجنوني في أسعار اللاعبين.





وأكدت الشبكة البريطانية أن ريال مدريد ارتبط مؤخرًا بإمكانية التعاقد مع البرازيلي جابرييل مارتينيلي نجم المدفعجية وأن النادي الملكي يرغب في استخدام نجمه داني سيبايوس والمُعار لآرسنال حتى نهاية الموسم الجاري من أجل ضم مارتينيلي.





- ريال مدريد يفسد صراع كبار أوروبا على موهبته التي بزغت في ألمانيا

تناولت العديد من التقارير الصحفية دخول أكثر من منافس في سباق الحصول على خدمات المغربي أشرف حكيمي، نجم ريال مدريد.





وأشارت صحيفة "موندو ديبوريتفو" الإسبانية، فإن باريس سان جيرمان دخل في سباق الحصول على خدمات حكيمي بدءًا من الموسم المقبل، بعدما أبدى تشيلسي أيضًا اهتمامه بضم اللاعب.





وجاءت هذه العروض بعد الأداء الذي قدمه حكيمي مع دورتموند على مدار موسمين، فإن سعره لن يقل عن 60 مليون يورو.





وفي المقابل فان ريال مدريد لا يفكر في التفريط في حكيمي، ومن المؤكد أنه سيعود إلى إسبانيا بمجرد انتهاء الموسم لمناقشة مستقبله، خاصة أن مشاركته أساسيًا غير مضمونة في وجود داني كارفخال.





يذكر أن أشرف حكيمي انتقل الى بوروسيا دورتموند على سبيل الإعارة، لموسمين، ينتهيان في يونيو المقبل.





- زيدان يطرد 12 نجمًا من ريال مدريد



كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن خطة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني، حيث يستعد مدرب الملكي إلى إجراء تغييرات موسعة بداية من الموسم المقبل.





وقالت صحيفة "صن" البريطانية أنه بحسب قوانين رابطة الدوري الاسباني، فإن كل فريق يجب أن يكون به 25 لاعباً، بينما يتواجد حالياً 37 لاعباً في قائمة الفريق.





وذكرت الصحيفة أن زيدان حدد 12 لاعباً سيتم الاستغناء عنهم بنهاية الموسم الجاري، جاء على رأسهم الكرواتي لوكا مودريتش الذي ينتهي عقده في يونيو (حزيران) 2021.





وأضافت الصحيفة أن الويلزي غاريث بيل والكولومبي خاميس رودريغز، اللذان يعدان من أصحاب الأجور العالية في الريال، يتواجدان ضمن قائمة الراحلين عن الفريق.





وكان بيل قريباً من الرحيل إلى شنغهاي شينهوا الصيني الصيف الماضي، قبل أن يرفض ريال مدريد رحيله في اللحظات الأخيرة.





وأشارت تقارير صحافية بريطانية إلى رحيل خاميس رودريغز إلى آرسنال الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وضمت القائمة أيضاً المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، المنضم إلى صفوف النادي "الملكي" الصيف الماضي، وكذلك لوكاس فاسكيز الذي ينتهي عقده الموسم المقبل.





كما اشتملت القائمة على كل من المغربي أشرف حكيمي المعار لبروسيا دورتموند الألماني وداني سيبايوس المعار لصفوف آرسنال الإنجليزي وكذلك خيسوس فاييخو المعار لصفوف وولفرهامبتون وماريانو دياز لاعب الفريق وسيرجيو ريغليون ومارتن أوديغارد وبورخا مايورال.





يأمل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" استئناف بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي خلال شهر يوليو المقبل، بعد توقفهما في ظل تفشي وباء كورونا المستجد.

كما قرر تأجيل كل مباريات المنتخبات الوطنية المقررة في يونيو (حزيران) ومن بينها مواجهات في ملحق تصفيات بطولة أوروبا 2020 التي تم تأجيلها إلى 2021.





وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "من المستحيل إصدار تصريح حول موعد نهاية الموسم، لأننا لا نعرف حتى الآن متى سوف تستأنف البطولات، بمجرد أن نتأكد من ذلك، يمكننا أن نكون أكثر دقة في تحديد موعد انتهاء الموسم الحالي.



