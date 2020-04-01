مُترجم فايلر: التعامل مع كارتيرون مميز.. وأرفض تمثيل جهاز الزمالك

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حرص عمرو محب المترجم الشخصي للسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الرد على أحد الأسئلة الموجهة له من قبل الجماهير.



وتلقى محب سؤالًا خلال بثه المباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من أحد المتابعين كان كالآتي: من أفضل مدرب تعاملت معه طوال مسيرتك؟



وأجاب محب قائلًا: "تعاملت مع جيري المدير الفني السابق لمنتخب مصر في عام 2000 ولكن التجربة كانت غير مشهورة أو مُفيدة بحجم تعاملي مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للأهلي والحالي للزمالك، والسويسري رينيه فايلر".



وتابع: "التعامل رائع مع كارتيرون وفايلر، هناك حالة من التفاهم والمتعة في التعامل معهم، كونهم من المدربين الكبار، وهو ما أضاف لي الكثير خلال تواجدي معهم".



وعن إمكانية العمل داخل نادي الزمالك اختتم محب حديثه: " قولًا واحدًا الإجابة ستكون لا، أنا لا أرغب في العمل بالقلعة البيضاء وأكن لهم كل الاحترام".