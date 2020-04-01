بلاغ للنائب العام ضد "مطربة شهيرة" ادعت إصابتها بفيروس كورونا

تقدم سمير صبري المحامي بالنقض والإدارية، ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد المطربة إيناس عز الدين لقيامها بنشر أخبار كاذبة وإدعائها الإصابة بفيروس كورونا، وكذلك نشر فيديوهات مسيئة لوزارة الصحة.

وقال صبري في دعواه، إنه بمنتهى الاستخفاف بالعقول واستغلالًا لحالة الخوف والهلع التي تنتاب الشعب المصري، من جراء هذا الفيروس اللعين (كورونا)، نشرت إيناس عز الدين فيديو على صفحتها الشخصية تدعي فيه إصابتها بمرض كورونا وأنها تعاني من أعراض هذا المرض، وقامت بالاتصال بالجهات المعنية التي قامت بسرعة نقلها إلى المستشفى وإجراء الفحوصات اللازمة لها وعزلها حتى يتم علاجها وفقا للتعليمات المقررة، إلا أنها طوال تلك الفترة قامت بالهجوم على وزارة الصحة وأنكرت الدور الذي تقوم به المستشفيات في علاج هذا المرض.





وتابع، أنها كانت تعامل الفريق الطبي بمنتهى التعالي لتتوعد العاملين بالمستشفى بأنها سوف تنشر تلك الفيديوهات على المواقع الإلكترونية، واتهمت فيها المستشفى بأنها غير صالحة لاستقبال أي حالات وأنها تعاني من الإهمال ووجود الزواحف بها.

وأردف صبري، أنها نشرت فيديو قدمته إلى قناة الجزيرة الإرهابية لتقوم بنشره على قناتها لنشر الأخبار الكاذبة منكرة في ذلك الجهود التي تبذلها الدولة في مكافحة هذا الوباء، وقد ساهم هذا الفيديو التي أهدته بكل سذاجة إلى تلك القنوات المعادية في الإساءة لسمعة مصر وتكدير السلم العام والأمن المجتمعي في الوقت الذي تقوم فيه كل مؤسسات الدولة بالتكاتف نحو القضاء على هذا المرض إلا أنه جاءت المفاجأة بأنها ليست مريضة وأنها سليمة وحالتها مستقرة وغير حاملة لهذا المرض مما يدل على أنها جاءت بهذا الفيديو لإثارة البلبلة ونشر الشائعات والخوف والهلع بين طوائف الشعب، وقامت بالهجوم على مؤسسات الدولة متهمة إياها وذلك على غير صحيح من الواقع.





وأضاف: أن ما أتته إيناس عز الدين يشكل أركان جريمة الإضرار بسمعة البلاد وبمركزها الاقتصادي ونشر الأخبار الكاذبة من أجل إثارة البلبلة والتهكم على مؤسسات الدولة.



