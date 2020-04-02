فنانة كوييتيية: لم أصرح بأي كلمة تسيء لمصر

قالت الفنانة الكويتية حياة الفهد، إنها لم تطالب بطرد العمالة المصرية من الكويت، ولكنها تحدثت عن العمالة الزائدة عن حاجة الكويت بشكل عام في إطار مواجهة الكويت أزمة فيروس كورونا.





وتابعت "الفهد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى، أن بعض أعدائها زييفوا حديثها، لافتة إلى أنها تعلمت الفن من الفنانة فاتن حمامة والعديد من الفنانين المصريين، وتعلمت على يدر مدرسين مصريين، مشيرة إلى أنها لم تصرح بأي كلمة تسيء لمصر ولشعبها.





ووهاجمت الممثلة الكويتية حياة الفهد حكومة بلادها بسبب عدم ترحيل العمالة غير الكويتية لبلادهم الأصلية في ظل انتشار وباء "كورونا".





وطالبت الفهد خلال مداخلة هاتفية عبر تلفزيون الكويت، بترحيل العمالة للحد من انتشار "كورونا" وتخفيف العبء على بلادها، وقالت: "والله شيء يقهر.. اليوم دسيت السائق يجيب بصل ما في في كل السوق بعدين في واحد عرض عليه كيس البصل ب 12 دينار.. الديرة خربانة من تجار الإقامات وإذا استمر هالوضع وما اتسفروا العمالة الزايدة واتحاكم الكفيل واتسجن واتغرم الكويت هتضيع".





وأضافت: "عندي اقتراح لوزيرة الشؤون.. إذا كانت موقادرة عليهم.. كل واحد عنده شركة ومحتاج عمالة من الخارج يدفع على كل عامل ألف دينار.. صار ظرف مثل هالظرف أو قامت حرب.. ساعتها الدولة تصرف عليه من هالالف إلى حد ما يسافر.. والله إذا تطبق هذا القرار ما راح نلاقي عمالة سايبة".



