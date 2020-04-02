فنانة كوييتيية: لم أصرح بأي كلمة تسيء لمصر

الخميس 02/أبريل/2020 - 06:03 ص
حياة الفهد
حياة الفهد
كـسـاب أحـمـد
قالت الفنانة الكويتية حياة الفهد، إنها لم تطالب بطرد العمالة المصرية من الكويت، ولكنها تحدثت عن العمالة الزائدة عن حاجة الكويت بشكل عام في إطار مواجهة الكويت أزمة فيروس كورونا. 

وتابعت "الفهد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى، أن بعض أعدائها زييفوا حديثها، لافتة إلى أنها تعلمت الفن من الفنانة فاتن حمامة والعديد من الفنانين المصريين، وتعلمت على يدر مدرسين مصريين، مشيرة إلى أنها لم تصرح بأي كلمة تسيء لمصر ولشعبها. 

ووهاجمت الممثلة الكويتية حياة الفهد حكومة بلادها بسبب عدم ترحيل العمالة غير الكويتية لبلادهم الأصلية في ظل انتشار وباء "كورونا".

وطالبت الفهد خلال مداخلة هاتفية عبر تلفزيون الكويت، بترحيل العمالة للحد من انتشار "كورونا" وتخفيف العبء على بلادها، وقالت: "والله شيء يقهر.. اليوم دسيت السائق يجيب بصل ما في في كل السوق بعدين في واحد عرض عليه كيس البصل ب 12 دينار.. الديرة خربانة من تجار الإقامات وإذا استمر هالوضع وما اتسفروا العمالة الزايدة واتحاكم الكفيل واتسجن واتغرم الكويت هتضيع".

وأضافت: "عندي اقتراح لوزيرة الشؤون.. إذا كانت موقادرة عليهم.. كل واحد عنده شركة ومحتاج عمالة من الخارج يدفع على كل عامل ألف دينار.. صار ظرف مثل هالظرف أو قامت حرب.. ساعتها الدولة تصرف عليه من هالالف إلى حد ما يسافر.. والله إذا تطبق هذا القرار ما راح نلاقي عمالة سايبة".

يُذكر أن فيروس كورونا بدأ من مدينة ووهان في الصين، ثم انتقل إلى غالبية دول العالم، وأصاب حوالي 931 ألف شخص، وتوفي بسببه نحو 47 ألف شخص، وتعافى منه حوالي 194 ألف شخص.

وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم سيدة ماليزية و21 مصريًا، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 179 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 221 حالة، من ضمنهم الـ 179 متعافيًا.

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