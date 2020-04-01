ميسرة محمود بطل مصري في النمسا حارب فيروس كورونا بمساعدة كبار السن

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 11:02 م
ميسرة محمود
ميسرة محمود
الفجر الفني
في أولى حلقاته على الفضائية المصرية القي برنامج "صباحنا مصري"، الضوء على البطل المصري في النمسا الطفل ميسرة محمود، الذي أصبح حديث وسائل اإعلام النمسوية والأوروبية من خلال المبادرة التي أطلقها هو وأصدقائه لمساعدة كبار السن بشراء احتياجاتهم من الغذاء والدواء حتى لا يتعرضوا للإصابة بفيروس كورونا.

البرنامج من تقديم محمد جوهر وشاهيناز جاويش وتحت إشراف أميرة سالم رئيس قطاع الأخبار.

يمكنكم متابعة برنامج "صباحنا مصري" يوميًا من الثامنة صباحًا حتى العاشرة صباحا على الفضائية المصرية  تردد 12053 -  V.

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