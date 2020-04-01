إزالة عقار وتعويض سكانه بـ66 مليون جنيه لبناء كوبري الحلمية الجديد

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أكد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه تم البدء في إزالة العقار رقم (١٠) ميدان ابن الحكم ميدان الحلمية، بعد تعويض السكان.



وأضاف نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن التعويضات تقدر بمبلغ (٦٦) مليون جنيه، وتأتي الإزالة لتعارض العقار مع إنشاء كوبري الحلمية الجديد، والتى تقيمه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ضمن عملية إنشاء محور مصر الجديدة بطريق بنها الحر، وتنفيذا لتوجيهات اللواء محافظ القاهرة،اللواء خالد عبد العال.





وفي ذات الإطار، تمكنت مديرية التموين بالتعاون مع مباحث التموين من ضبط شركة مستلزمات ومستحضرات طبية بحى الساحل تقوم بعرض وبيع مستحضرات طبية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات وتم تحرير محضر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتم التحفظ على عدد 100كرتونة ديتول مطهر تحتوي 4800 عبوة سعة 120 مللي كما تم التحفظ على عدد 12 كرتونة كحول تحتوى على ١٧٢٨ عبوة سعة ١٠٠مللي.





وشدد محافظ القاهرة على جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار شن الحملات لمنع الغش التجاري ومحاربة السوق السوداء والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.





كما تمكنت مديرية تموين القاهرة من ضبط سوبر ماركت شهير بشارع جمال عبد الناصر بحى السلام لحيازته ١٤٠٠ لفة قمر الدين سوري المنشا مجهول المصدر وغير مصحوب بالمستندات وزن ٤٠٠ جم للفة الواحدة وتم تحرير محضر ضد مديره والتحفظ على المضبوطات وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

كما تمكنت حملة الرقابة التجارية بالمديرية من ضبط 13473 علبة جبنة فيتا بمنفذ للمواد الغذائية بساحل غلال اثر النبي قسم شرطة مصر القديمة وتم تحرير محضر ضد مدير المخزن لحيازته بقصد البيع والتوزيع عبوات خارج شروط الحفظ والتخزين وعدم احتفاظه بالمستندات الدالة علي الحيازة والمصدر مخالفًا احكام القانون ٢٨١لسنة٩٤ الخاص بقمع الغش والتدليس ، وكذلك مخالفة القرار ٣٣٠ الخاص بالمستندات وتحديد الارباح وتم التحفظ علي الكمية محل المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .