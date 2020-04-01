وزير السياحة: "قرارات الدولة الاحترازية خسرتنا مليارات.. ولكن صحة المواطنين أهم"

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 11:14 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي

قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار والسياحة، إن مصر اتخذت إجراءات وقائية ضدر فيروس كورونا جعل قطاع السياحة يخسر مليارات، معلقًا: "خسرنا مليارات الدولارات، ولكن ده مش مهم في ظل حماية صحة المواطنين".

وتابع "العناني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الأربعاء: "نقوم بتعقيم مصر بالكامل، وقادرون على تخليص الدولة منه".

وأكد أن الإجراءات التي تتخذها مصر في مواجهة الفيروس ستجعلها وجهة السائحين بعد مرور أزمة كورونا، خاصة وأن جوها صحي.

أخبار تهمك

التموين تُعلن عن مفاجأة سارة للمصريين بمناسبة شهر رمضان

منذ حوالي 16 ساعة

"ليس كورونا".. الصحة تعلن السبب الحقيقي وراء وفاة ياسمين عباس

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| "الفجر" تواصل الانفراد.. تفاصيل جديدة عن أول علاج مصري لـ"كورونا"

منذ حوالي 3 ساعات

الحكومة ترد على إمكانية فرض حظر كلي بالجمهورية (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

الصحة: تسجل 69 حالة جديدة بكورونا.. و6 وفيات

منذ ساعتين و 54 دقيقة

نجم جديد داخل الأهلي يقرر الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الفجر" تنفرد بالتفاصيل الكاملة للعلاج المصري لكورونا

منذ يوم

بعد جائحة كورونا.. كارثة أخرى تضرب الصين

منذ حوالي 9 ساعات

قرار عاجل من السيسي بشأن تكاليف الحجر الصحى للعائدين من الخارج

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة العالمية" تزف خبرًا سارًا بشأن تأثير درجات الحرارة على كورونا

منذ يوم

مصائب قوم عند قوم فوائد.. أحمد فتحي يهدي الزمالك صفقتين مدويتين

منذ حوالي 5 ساعات

زيدان يطرد 12 نجمًا من ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

متحدث الوزراء يكشف فوائد فيروس كورونا لمصر

منذ حوالي 15 ساعة

رسالة غامضة من صالح جمعة بعد رحيل فتحي عن الأهلي

منذ 35 دقيقة

عاجل- أحمد فتحي يوضح في بيان رسمي أسباب رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. السيسي يجتمع بـ"مدبولي" ورئيس المخابرات العامة

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:14 م

قرار عاجل من السيسي بشأن تكاليف الحجر الصحى للعائدين من الخارج

عاجل| "الفجر" تواصل الانفراد.. تفاصيل جديدة عن أول علاج مصري لـ"كورونا"

08:22 م

عاجل.. "الفجر" تنفرد بالتفاصيل الكاملة للعلاج المصري لكورونا

09:45 م

مصائب قوم عند قوم فوائد.. أحمد فتحي يهدي الزمالك صفقتين مدويتين

06:43 م

عاجل- أحمد فتحي يوضح في بيان رسمي أسباب رحيله عن الأهلي

03:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم