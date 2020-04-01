رسالة غامضة من صالح جمعة بعد رحيل فتحي عن الأهلي

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 11:17 م
بوابة الفجر
محمد الصو
وجه صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، رساله إلى أحمد فتحي زميله بالفريق، عقب رحيله عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وحرص صالح، على نشر صورة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، تجمعه مع فتحي بإحدى المباريات، في وجود عبدالله السعيد نجم بيراميدز الحالي، ووليد أزارو نجم الفريق المعار إلى صفوف الاتفاق السعودي، معلقًا عليها: "بالتوفيق يا أسطورة".

وارتبط صالح جمعة مؤخرًا بالرحيل عن صفوف المارد الأحمر، على خلفية رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني، إستمراره بالموسم المقبل.

وكان فتحي قد أصدر بيانًا عقب قراره بعدم التجديد مع الأهلي جاء فيه :-

"بداية أحب أن أنفي كل الشائعات الرائجة عن وجود خلافات بيني وبين إدارة النادي الأهلي العظيم، فلا داعي لنشر ادعاءات عارية عن الصحة حول علاقتي بهم أو وجود خلافات معهم، فلا يصح جملة وتفصيلا أن يكون هناك خلاف بيني أنا كعاشق ولاعب للنادي الأهلي وإدارته التي لم تتدخر جهدًا في توفير كل السبل والظروف لإنهاء أي خلافات مزعومة و غير صحيحة.

فبعد أكثر من 12 عاما من العطاء داخل جدران بيتي النادي الأهلي محققاً إنجازات لم تكن لتتحقق لولا إرتداء شعار النادي الأهلي العظيم، فقد استخرت الله وأعتقد أن هذه هي اللحظة المناسبة لإسدال الستار والبحث عن تحدي جديد في حياتي المهنية وتسليم الراية للجيل الجديد داخل النادي الأهلي الذي أتمنى له كل التوفيق والنجاح.

فهذه هي سنة الحياة، لقد اتخذت قرارًا لأكون صادقًا معكم هو أصعب قرار اتخذته في حياتي المهنية كلاعب كره قدم والتي استمرت أكثر من 20 عامًا لم أدخر جهدًا أو نقطة عرق طوال هذه السنوات من أجل رفعه شأن نادينا الحبيب النادي الأهلي .

قرار يرفضه القلب بشدة، لكن العقل يحتم علينا اتخاذ مثل هذه القرارات وهكذا علمتنا الحياة كي نخرج مرفوعي الرأس من الباب الكبير ونحن في أوج عطائنا كي لا نصبح عبئًا على النادي أو الجماهير.

وكما قلت استخرت الله رافعًا الحرج عن مجلس إدارة النادي الموقر لإعطاء الفرصة كاملة للجيل الجديد داخل النادي والبحث عن تجربة جديدة وشغف جديد في مكان آخر.

في هذه اللحظات وأنا اكتب كلماتي هذه أحب أن أتوجه بالشكر لجماهير النادي الأهلي العظيمة والتي صنعت اسم ونجومية أحمد فتحي ، يعلم الله ما بداخلي من مشاعر تجاه تلك الجماهير والتي لا يزال أصداء صوتها في آذاني وهي التي طالما غمرتني بالحب والمساندة الدائمة في جميع الأوقات والتي لن أستطيع أن أوفيها حقها مهما كتبت من كلمات.

في النهايه أرجو من كل الجماهير المحبة والعاشقة للنادي الأهلي أن تتفهم هذا القرار وأنا على يقين بوعيهم التام وفهمهم أن اتخاذ مثل هذا القرار في هذا التوقيت جاء بعد الأخذ في الاعتبار المصلحة العامة للنادي وأهيب بهم بعدم الاستماع إلى المنصات الإعلامية المختلفة التي قد لا تتحرى الحقيقة في نشر أي ملابسات خاصة بهذا الموضوع.

كما أحب أن أتوجه بالشكر لكل اللاعبين والأجهزة الفنية ومجالس الإدارات التي تعاملت معها في خلال فترة تواجدي في النادي الأهلي.

ربما انتهت علاقتي الآن كلاعب مع النادي الأهلي ، ولكن سأظل دومًا محبًا وفخورًا كوني واحدًا من أبنائه وجمهوره العظيم".

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