الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة.. بيان هام بشأن طقس الخميس

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نشرت الهيئة العامة للأصاد الجوية المصرية، بيانًا يتنبأ بحالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس الموافق 2 إبريل 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.



وجاءت توقعات الهيئة كالتالي:

القاهرة الكبرى

يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.



الوجه البحري

يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.



السواحل الشمالية الغربية

يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.



السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.



جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

يسود طقس معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.



شمال الصعيد

يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.



جنوب الصعيد

يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة.



يذكر أن الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، قال إننا شهدنا ارتفاعا في درجات الحرارة أمس وأول أمس، حيث كانت أعلى من معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام بنحو 5-6 درجات، وصاحب هذا الارتفاع نشاطا للرياح المثير للرمال والأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية.



وأضافت إيمان شاكر، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه اعتبارًا من اليوم تعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية لتصل لـ 24 درجة مئوية على القاهرة، مع هدوء تام في سرعات الرياح على جميع الأنحاء، وتختفي تمامًا الرمال والأتربة، وتعود الملاحة البحرية لطبيعية والبحرين مهيأين تمامًا لممارسة كافة الأنشطة البحرية، منوهة بأن هناك فرص لتساقط أمطار خفيفة جدًا وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية على السواحل الشمالية والدلتا وقد تصل للقاهرة.



وتابعت مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارًا من الغد هناك ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة لتصل لـ 26 درجة على القاهرة غدًا، ثم 28 درجة بعد غد، محذرة المواطنين من تخفيف الملابس مرة واحدة حتى لا يتعرضوا للإصابة بنزلات البرد، حيث أن فصل الربيع يتميز بالتقلبات الجوية السريعة، وأن يقوموا بتخفيف الملابس تدريجيًا، ومتابعة النشرات الجوية أول بأول.