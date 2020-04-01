أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 1 أبريل: ليس نيمار برشلونة يخطط لضم نجم باريس.. مخطط جديد لحسم صفقة لاوتارو مارتينيز.. مجزرة في برشلونة الاستغناء عن 5 نجوم

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 11:19 م
أخبار برشلونة
أخبار برشلونة
أحمد عصام

 

 

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الأربعاء 1 - 4 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هي توابع تأجيل الدوري الاسباني في الفترة المقبلة بعد انتشار فيروس كورونا.

 

ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الأربعاء الموافق 1 - 3 - 2020 :-

 

- نجم برشلونة: أفتقد كثيرًا إلى كرة القدم

 

أكد الفرنسي أنطوان جريزمان، نجم نادي برشلونة الإسباني، أنه يفتقد كرة القدم، في ظل توقف الدوريات في كافة دول العالم بسبب تفشي وباء كورونا المستجد، وقال غريزمان أحد أفراد منتخب بلاده المتوج بمونديال روسيا 2018 "الحجر يسير بشكل جيد. افتقد كرة القدم كثيراً لكن لا نستطيع القيام بأي شيء".

 

- مخطط برشلونة لحسم صفقتي نيمار ومارتينيز

 

ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن البلوجرانا لن يتراجع عن ضم الثنائي المميز في الميركاتو الصيفي لتدعيم صفوفه بلاعبين كبار، ويسعى مارتينيز لارتداء قميص البارسا، كما يرغب نيمار في العودة إلى كامب نو هذا الصيف، بعد أن كان الأمر قريب في الصيف الماضي.

 

- كورونا يعطل حارس برشلونة

 

أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن برشلونة يقدر بشكل كبير حارسه تير شتيجن، نظرًا لما قدمه مع النادي منذ وصوله عام 2014 ووصل الطرفان إلى اتفاق شبه نهائي، وأوضحت الصفيحة أن تير شتيجن أبلغ إدارة ناديه برغبته في زيادة راتبه، وهو الأمر الذي رحب به النادي الكتالوني تقديرا لما قدمه مع البارسا في السنوات الماضية.

 

- الاتحاد الأوروبي يهدد كيكي سيتين

 

ذكرت صحيفة "سبورت" أن الاتحاد الأوروبي يهدد بعقوبة كيكي سيتين لأنه يحمل المُدرب مسؤولية تأخر الفريق للدخول على أرضية ملعب السان باولو في مباراة نابولي الإيطالي خلال مسابقة دوري أبطال أوروبا، وكانت المباراة قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري ابطال أوروبا.

 

- برشلونة يبحث عن مدافع بمواصفات خاصة

 

ذكرت صحيفة " سبورت" الإسبانية أن البارسا يبحث عن مدافع يلعب بقدمه اليسري ويجيد اللعب فى مركز الظهير الأيسر أيضًا، وكان الظهير النمساوي ديفيد ألابا لاعب بايرن ميونخ الألماني والذى سينتهي تعاقده مع العملاق الباڤاري بنهاية الموسم الجاري يدخل فى حسابات الفريق الإسبانى خلال الميركاتو الصيفي القادم

 

- برشلونة يستهدف نجم باريس سان جيرمان

 

ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن نادي برشلونة يسعي للحصول على خدمات اللاعب الفرنسي ليفين كورزاوا ظهير أيسر فريق باريس سان جيرمان، لتدعيم الجبهة اليسري بالفريق الكتالوني، ويأتي اهتمام نادي برشلونة بالتعاقد مع "كورزاوا" لتدعيم الجبهة اليسري بجانب جوردي ألبا، في ظل اقتراب جونيور فيربو من الرحيل عن صفوف الفريق، خلال الميركاتو الصيف.

 

مجزرة في برشلونة

وعلى الجانب الآخر، ستكون هناك مجزرة في صفوف برشلونة، يسعي الفريق للتخلص من أومتيتي وسيميدو وفيربو وكوتينيو، كذلك يواجه جريزمان خطر الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني، في ظل رغبة الفريق الكبيرة في ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، والذي سيكون عاملًا هامًا في موافقة ميسي على تجديد تاقد مع البلوجرانا.

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