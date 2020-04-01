وزير الخارجية الأمريكي ونظيره السعودي يؤكدان مواجهة السلوك الإيراني

قال وزير الخارجية الأمريكي: "ناقشت مع نظيري السعودي الأوضاع في اليمن واتفقنا على أن الحل السياسي وحده يمكن أن ينهي الصراع المشتعل هناك".





وفجر الأحد الماضي، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخين باليستيين أطلقتهما المليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين في الرياض وجازان.









وقال العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، إن "قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت ودمرت صاروخين باليستيين أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية من صنعاء وصعدة باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة".





وأضاف المالكي، في بيان، أن "الصاروخين الباليستيين تم إطلاقهما تجاه مدينتي الرياض وجازان ولا توجد خسائر في الأرواح".





والخميس الماضي، رفضت مليشيا الحوثي الانقلابية، الدعوة الأممية لوقف إطلاق النار وتوحيد الجهود لمواجهة فيروس كورونا، رغم ترحيب الحكومة اليمنية والتحالف العربي.





وبدلا من الانضمام إلى باقي الأطراف اليمنية في تلبية دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس لوقف الأعمال العدائية والتوحد لمحاربة كورونا.





وظهر زعيم الانقلابيين، عبدالملك الحوثي يتوعد باستخدام ما وصفها بـ"قدرات عسكرية متطورة" في العام السادس من الحرب الذي دخل الخميس.





وفي محاولة للتغطية على الدعم الإيراني لجماعته بالأسلحة منذ 5 سنوات، زعم الحوثي أن مليشياته باتت تنتج مختلف أنواع الأسلحة، من الكلاشينكوف إلى الصواريخ الباليستية، والطائرات المسيرة بدون طيار.





وجاءت تصريحات زعيم الانقلابيين لتنسف بوادر الأمل كافة في الشارع اليمني لوقف إطلاق النار للتصدي لفيروس كورونا المستجد، في ظل تردي الخدمات الصحية جراء الانقلاب الحوثي قبل 5 سنوات.