مباحثات بين الملك سلمان والرئيس التونسي بشأن "كورونا"





تلقى ملك المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء اليوم الأربعاء اتصالاً هاتفياً، من الرئيس التونسي قيس سعيد، و استعرضا التطورات الراهنة التي يشهدها العالم بسبب تفشي فيروي كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وبحثا أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لمكافحة انتشاره، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".





وأشاد قيس سعيد ، بنتائج قمة مجموعة العشرين الاستثنائية التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين، في سبيل تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، كما أعرب عن استنكار بلاده لإطلاق الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران صاروخين بالستيين على المملكة.



