فلسطين: 15 إصابة جديدة بـ كورونا والإجمالي 169

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 11:28 م
بوابة الفجر
الفجر
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الأربعاء، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يصل إجمالي الإصابة إلى 169.

وقال إبراهيم ملحم، الناطق بلسان الحكومة الفلسطينية، في الإيجاز اليومي للصحفيين في رام الله بالضفة الغربية، إنه تم تسجيل 15 إصابة جديدة.

وأشار إلى أن الإصابات هي لعاملين في المنطقة الصناعية الإسرائيلية "عطروت" المقامة على الأراضي الفلسطينية شمالي مدينة القدس الشرقية.

وأضاف أن 6 من المصابين الجدد من محافظة رام الله و9 إصابات في محافظة القدس.

واعتبر ملحم هذه الإصابات "نذير خطر" لافتا إلى أن بعض العمال خالطوا بعض المواطنين وتم أخذ عينات منهم للفحص.

وبتلك الإصابات يرتفع عدد المصابين إلى 134 حالة تماثلت منها 18 للشفاء وتم تسجيل حالة وفاة واحدة، ومن بين المصابين 12 حالة في قطاع غزة.

وأعلن ملحم أن وزير الثقافة الفلسطيني الأسبق أنور أبوعيشة، الذي أصيب بالفيروس أثناء وجوده في فرنسا، يتعافى حاليا من الفيروس.

وأمس الثلاثاء، أطلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي سراح الأسير نور الدين صرصور من معتقل عوفر. 

واليوم الأربعاء، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، أن نتائج فحوصات الأسير صرصور أثبتت إيجابية إصابته بفيروس كورونا. 

والأسير المحرر صرصور من أبناء قرية بيتونيا الواقعة بين القدس ورام الله، وكان قد اعتقل في الثامن عشر من مارس الماضي.

وحملت الهيئة المعنية بشؤون الأسرى، حكومة الاحتلال الإسرائيلي وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة الطبية اللاأخلاقية واللاإنسانية، والمتمثلة بعدم حماية المعتقلين الفلسطينيين من خطر انتشار فيروس كورونا، وعدم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة. 

وقالت الهيئة إن "طاقم محامينا قام بإبلاغ ما تسمى بالنيابة ومحكمة الاحتلال العسكرية في عوفر بنتائج فحوصات الأسير صرصور، والجهود مستمرة لمعرفة أماكن اختلاطه بالأسرى داخل المعتقل" . 

وعلى مدار الأيام الماضية، طالب الفلسطينيون، دول العالم بالضغط على إسرائيل لمراعاة حقوق الأسرى وإطلاق سراح الأكثر ضعفاً وتضرراً، في ظل تفشي فيروس كورونا.

وتزايدت المطالب الفلسطينية في ظل تفشي فيروس كورونا بشكل واسع في إسرائيل مع تزايد التقارير عن إصابة سجّانين بالفيروس. 

وكانت حكومة الاحتلال قد أقرّت الإفراج عن مئات الجنائيين الإسرائيليين ووضعهم في حبس منزلي خوفا من إصابتهم بالفيروس. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فلسطين بفيروس الاجمالي 169 15 اصابة جديدة 15

أخبار تهمك

قرار عاجل من السيسي بشأن تكاليف الحجر الصحى للعائدين من الخارج

منذ حوالي 4 ساعات

"ليس كورونا".. الصحة تعلن السبب الحقيقي وراء وفاة ياسمين عباس

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. "الفجر" تنفرد بالتفاصيل الكاملة للعلاج المصري لكورونا

منذ يوم

زيدان يطرد 12 نجمًا من ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- أحمد فتحي يوضح في بيان رسمي أسباب رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

رسالة غامضة من صالح جمعة بعد رحيل فتحي عن الأهلي

منذ 35 دقيقة

مصائب قوم عند قوم فوائد.. أحمد فتحي يهدي الزمالك صفقتين مدويتين

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة العالمية" تزف خبرًا سارًا بشأن تأثير درجات الحرارة على كورونا

منذ يوم

عاجل| "الفجر" تواصل الانفراد.. تفاصيل جديدة عن أول علاج مصري لـ"كورونا"

منذ حوالي 3 ساعات

الحكومة ترد على إمكانية فرض حظر كلي بالجمهورية (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

متحدث الوزراء يكشف فوائد فيروس كورونا لمصر

منذ حوالي 15 ساعة

التموين تُعلن عن مفاجأة سارة للمصريين بمناسبة شهر رمضان

منذ حوالي 16 ساعة

بعد جائحة كورونا.. كارثة أخرى تضرب الصين

منذ حوالي 10 ساعات

الصحة: تسجل 69 حالة جديدة بكورونا.. و6 وفيات

منذ ساعتين و 55 دقيقة

نجم جديد داخل الأهلي يقرر الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يجتمع بـ"مدبولي" ورئيس المخابرات العامة

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

"فلسطين" تؤكد: لا توجد إصابات جديدة بفيروس كورونا

عاجل.. إغلاق جسر الملك حسين أمام الفلسطينيين بسبب فيروس كورونا

إسرائيل تجهز سجن خاص لمرضى كورونا حال تفشي المرض

الصحة الإسرائيلية تعلن١٥ إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الفلسطينية: تسجيل 4 إصابات جديدة بفيرس كورونا في بيت لحم

إسرائيل تعلن الإفراج عن سجناء أمنيين بسبب كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:14 م

قرار عاجل من السيسي بشأن تكاليف الحجر الصحى للعائدين من الخارج

عاجل| "الفجر" تواصل الانفراد.. تفاصيل جديدة عن أول علاج مصري لـ"كورونا"

08:22 م

عاجل.. "الفجر" تنفرد بالتفاصيل الكاملة للعلاج المصري لكورونا

09:45 م

مصائب قوم عند قوم فوائد.. أحمد فتحي يهدي الزمالك صفقتين مدويتين

06:43 م

عاجل- أحمد فتحي يوضح في بيان رسمي أسباب رحيله عن الأهلي

03:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم