فلسطين: 15 إصابة جديدة بـ كورونا والإجمالي 169
الأربعاء 01/أبريل/2020 - 11:28 م
الفجر
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الأربعاء، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يصل إجمالي الإصابة إلى 169.
وقال إبراهيم ملحم، الناطق بلسان الحكومة الفلسطينية، في الإيجاز اليومي للصحفيين في رام الله بالضفة الغربية، إنه تم تسجيل 15 إصابة جديدة.
وأشار إلى أن الإصابات هي لعاملين في المنطقة الصناعية الإسرائيلية "عطروت" المقامة على الأراضي الفلسطينية شمالي مدينة القدس الشرقية.
وأضاف أن 6 من المصابين الجدد من محافظة رام الله و9 إصابات في محافظة القدس.
واعتبر ملحم هذه الإصابات "نذير خطر" لافتا إلى أن بعض العمال خالطوا بعض المواطنين وتم أخذ عينات منهم للفحص.
وبتلك الإصابات يرتفع عدد المصابين إلى 134 حالة تماثلت منها 18 للشفاء وتم تسجيل حالة وفاة واحدة، ومن بين المصابين 12 حالة في قطاع غزة.
وأعلن ملحم أن وزير الثقافة الفلسطيني الأسبق أنور أبوعيشة، الذي أصيب بالفيروس أثناء وجوده في فرنسا، يتعافى حاليا من الفيروس.
وأمس الثلاثاء، أطلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي سراح الأسير نور الدين صرصور من معتقل عوفر.
واليوم الأربعاء، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، أن نتائج فحوصات الأسير صرصور أثبتت إيجابية إصابته بفيروس كورونا.
والأسير المحرر صرصور من أبناء قرية بيتونيا الواقعة بين القدس ورام الله، وكان قد اعتقل في الثامن عشر من مارس الماضي.
وحملت الهيئة المعنية بشؤون الأسرى، حكومة الاحتلال الإسرائيلي وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة الطبية اللاأخلاقية واللاإنسانية، والمتمثلة بعدم حماية المعتقلين الفلسطينيين من خطر انتشار فيروس كورونا، وعدم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.
وقالت الهيئة إن "طاقم محامينا قام بإبلاغ ما تسمى بالنيابة ومحكمة الاحتلال العسكرية في عوفر بنتائج فحوصات الأسير صرصور، والجهود مستمرة لمعرفة أماكن اختلاطه بالأسرى داخل المعتقل" .
وعلى مدار الأيام الماضية، طالب الفلسطينيون، دول العالم بالضغط على إسرائيل لمراعاة حقوق الأسرى وإطلاق سراح الأكثر ضعفاً وتضرراً، في ظل تفشي فيروس كورونا.
وتزايدت المطالب الفلسطينية في ظل تفشي فيروس كورونا بشكل واسع في إسرائيل مع تزايد التقارير عن إصابة سجّانين بالفيروس.
وكانت حكومة الاحتلال قد أقرّت الإفراج عن مئات الجنائيين الإسرائيليين ووضعهم في حبس منزلي خوفا من إصابتهم بالفيروس.
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