شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل أحمد فتحي عن الأهلي ووجهته المقبلة

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 11:32 م
بوابة الفجر
علي نبوي
كشف الإعلامي أحمد شوبير أخر تطورات صفقة انتقال أحمد فتحي لاعب الأهلي إلى بيراميدز بداية من الموسم المقبل.

شوبير قال في تصريحات تلفزيونية :"أحمد فتحي أكد لي بأنه يملك عرض من نادي بيراميدز لكنه لم يوقع وينتظر عروض من السعودية والإمارات، ولم يمتلك عرض من الزمالك".

وأضاف :"بيراميدز أنهى كافة أنواع التعاقد مع أحمد فتحي واللاعب سيتساوى مع عبد الله السعيد في المقابل المادي وشريف إكرامي أيضًا.

وتابع :"اللاعب أكد لي بأنه لم يوقع لنادي بيراميدز، ولكني فهمت من مكالمتي معه بأنه أنهى كافة الصفقة".

وأتم :"هناك خلاف بين ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادر شوقي، وتامر النحاس وكيل أحمد فتحي السابق، أريد أن أؤكد بأن رجب بكار لاعب بيراميدز مطلوب في الأهلي".

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