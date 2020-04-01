شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل أحمد فتحي عن الأهلي ووجهته المقبلة
الأربعاء 01/أبريل/2020 - 11:32 م
علي نبوي
كشف الإعلامي أحمد شوبير أخر تطورات صفقة انتقال أحمد فتحي لاعب الأهلي إلى بيراميدز بداية من الموسم المقبل.
شوبير قال في تصريحات تلفزيونية :"أحمد فتحي أكد لي بأنه يملك عرض من نادي بيراميدز لكنه لم يوقع وينتظر عروض من السعودية والإمارات، ولم يمتلك عرض من الزمالك".
وأضاف :"بيراميدز أنهى كافة أنواع التعاقد مع أحمد فتحي واللاعب سيتساوى مع عبد الله السعيد في المقابل المادي وشريف إكرامي أيضًا.
وتابع :"اللاعب أكد لي بأنه لم يوقع لنادي بيراميدز، ولكني فهمت من مكالمتي معه بأنه أنهى كافة الصفقة".
وأتم :"هناك خلاف بين ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادر شوقي، وتامر النحاس وكيل أحمد فتحي السابق، أريد أن أؤكد بأن رجب بكار لاعب بيراميدز مطلوب في الأهلي".