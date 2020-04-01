شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل أحمد فتحي عن الأهلي ووجهته المقبلة

كشف الإعلامي أحمد شوبير أخر تطورات صفقة انتقال أحمد فتحي لاعب الأهلي إلى بيراميدز بداية من الموسم المقبل.



شوبير قال في تصريحات تلفزيونية :"أحمد فتحي أكد لي بأنه يملك عرض من نادي بيراميدز لكنه لم يوقع وينتظر عروض من السعودية والإمارات، ولم يمتلك عرض من الزمالك".



وأضاف :"بيراميدز أنهى كافة أنواع التعاقد مع أحمد فتحي واللاعب سيتساوى مع عبد الله السعيد في المقابل المادي وشريف إكرامي أيضًا.



وتابع :"اللاعب أكد لي بأنه لم يوقع لنادي بيراميدز، ولكني فهمت من مكالمتي معه بأنه أنهى كافة الصفقة".

