هل يعود عبد الله السعيد إلى الأهلي؟.. فايلر يُجيب

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 11:35 م
عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
محمد الدمتناوي
تحدث رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، عن إمكانية عودة عبد الله السعيد لاعب الفريق السابق وبيراميدز الحالي، عن إمكانية عودته لصفوف المارد الأحمر مره أخرى.

وتحدث فايلر عبر فضائية أون تايم سبورتس، قائلا:" عبد الله السعيد مرتاح مع فريقه، وأنا أرحب في عودته، وإذا أتيحت الفرصه لعودتة بالتأكيد سأوافق على ذلك".

وتابع:" بيراميدز لديه العديد من اللاعبين المميزين فرديا وجماعيا، نعم حققنا الفوز عليه في الدقائق الأخيرة، لكنه أفضل فريق في مصر".

وواصل:" معظم اللاعبين يعملون بشكل جيد خلال الفترة الحالية، وأنا لا أريد ترك عدد كبير من اللاعبين، وسنتعاقد مع صفقات محدودة للغاية".

وأتم:" إذا تواجد لاعب لا يشارك بإنتظام مع الفريق، سيتم الأستغناء عنه، حتى يحصل على فرصه مع فريق أخر".

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