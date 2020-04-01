نادر شوقي يكشف موقف رمضان صبحي مع الأهلي

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كشف نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف اللاعب من الرحيل نهاية الموسم عن القلعة الحمراء أو تجديد إعارته من هيدير سفيلد تاون الإنجليزي.



وقال شوقي في تصريحات تلفزيونية :"موضوع بقاء أو رحيل رمضان عن النادي الأهلي في علم الغيب والحديث سابق لأوانه وعلينا أن نؤكد بأن اللاعب ملك لنادي هيدير سفيلد تاون الإنجليزي".



وأضاف وكل رمضان صبحي :"الأكيد أن نادي هيديرسفيلد تاون سيطلب مقابل مادي كبير لرحيل اللاعب مع العلم أننا لم ندخل في مرحلة التفاوض مع النادي".



وتابع :"ننتظر رد الفيفا بخصوص موعد انتهاء الموسم،وعقود اللاعبين فور انتهاء وباء كورونا، فلا أحد يعلم حاليا ما سيحدث".