نقل الممثل التركي الشهير بمهند إلى المستشفى بعد الإشتباه بإصابته بكورونا

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 11:50 م
بوابة الفجر
ريهام كمال

أعلن الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ، الشهير بمهند التركي، عن حجزه بالمستشفى نتيجة لإشتباه بإصابته بفيروس كورونا.

وتصدر "مهند" مؤشر البحث الأكثر تداولًا عبر موقع التدوينات القصيرة الشهير "تويتر" بعد إعلانه الخبر.

وكتب كيفانش تاتليتوغ، الشهير بـ"مهند" عبر حسابه الرسمي على تويتر: ""مرحبا جميعا، أنا وزوجتى كنا فى حجر منزلى لمدة 15 يوما ومع ذلك شعرنا ببعض التعب جعلنى تحت الملاحظة فى المستشفى، أرجوكم لا تقلقوا أنا بخير وفى انتظار نتيجة التحليل، سأوافيكم بالمعلومات.. ابقوا بصحة جيدة".

وتابع: "''تم الكشف عن الالتهاب الرئوي في منطقة صغيرة من رئتي نتيجة الفحوصات في المستشفى، بعدما دخلته بشكوى من ارتفاع درجة الحرارة والسعال، وتمت متابعتي وعلاجي في هذا الصدد، وعلمت اليوم أن نتيجة اختبار Covid-19 كانت سلبية''.

كما علقت زوجته باشاك ديزار، من داخل الحجر الصحي: "لقد سررنا بالأخبار التي تلقيناها في اللحظة الأخيرة، حتى أننا كنا سعداء بالالتهاب الرئوي، لكني آسف للغاية على 63 شخصًا ماتوا اليوم وعلى 2148 حالة جديدة".

ومن الجدير بالذكر أن الممثل التركي كيفانش تاتلينوغ، يمكث منذ أسبوعين فى منطقة قريبة من مدينة إسطنبول التركية برفقة زوجته الستايلست الشهيرة باشاك ديزر، ويتواصلان مع عائلتهما وأصدقائهما عبر الهواتف والإنترنت.

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