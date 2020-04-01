"الصحة": تطبيقات التوصيل تغني عن الذهاب للتسوق





قالت وزارة الصحة السعودية، مساء اليوم الأربعاء، إن "تطبيقات التوصيل تغني عن الذهاب للتسوق"، مؤكدة عبر إنفوجرافيك توعوي نشرته على حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، على أهمية التقيد بعدد من الإرشادات التوعوية في حال الذهاب إلى التسوق عند الضرورة.





ومن الإرشادات التوعوية: "الحرص على التسوق في أوقات غير مزدحمة، والحرص على تعقيم مقبض عربات التسوق بالمحارم المعقمة، وكذلك غسل اليدين بالماء والصابون قبل وبعد التسوق، وا لمحافظة على مسافة آمنة لاتقل عن متر بينك وبين المتسوقين، وعدم لمس المنتجات التي تشتريها، والحذر من لمس الوجه أثناء التسوق، وأن يكون الدفع بإستخدام بطاقة الصراف، مع أهمية تعقيم اليدين قبل الخروج من المتجر، و يُفضل مسح المعلبات بإستخدام المحارم المعقمة، والحرص على غسل الخضار والفواكه".





وطلب "الصحة" من الجميع إلى مساندة الجهود المبذولة للتصدي لفيروس كورونا، والقيام بواجبهم الإنساني والوطني للحد من إنتشاره.





كما دعتهم إلى التواصل مع مركز "صحة 937"؛ للرد على إستفساراتهم وتقديم الإستشارات لهم لكل مايتعلق بفيروس كورونا وذلك على مدار الساعة، ونصحتهم بضرورة الإلتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.



