أسعار الذهب اليوم الخميس 2-4-2020.. تذبذب طفيف بالمعدن الأصفر





أسعار الذهب في مصر





تشهد أسعار الذهب تذبذب طفيف بعد التراجع الأخير بسبب ارتفاع الطلب على السيولة مما رفع أسعار الدولار، ليستقر سعر المعدن الأصفر في مستهل التعاملات اليوم الخميس، حقق جرام الذهب مكاسب شهرية وفصلية، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:





شعبة الذهب:





كشف وصفي أمين، رئيس شعبة الذهب، عن إن المجوهرات ليس سلعة ضرورية لكي يقوم المواطن بشرائها في ظل انتشار فيروس كورونا، ولذلك قامت الشعبة طواعية، بإغلاق المحلات دون أن يطلب أحد منها ذلك.





وأوضح رئيس الشعبة، أن شراء الذهب خلال الفترة الحالية ليس ضرورة للمستهلك، ولذلك ليس هناك ضرورة لزيادة الزحام من خلال الموظفين في محلات الذهب خاصة مع تراجع المبيعات بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة مع ارتفاع أسعار الذهب.













أسعار الذهب في الصاغة





جرام الذهب عيار 24 سعر 788.5 جنيهًا





جرام الذهب عيار 21 سعر 690 جنيهًا





جرام الذهب عيار 18 سعر 591.5 جنيهًا





سعر الجنيه الذهب 5,520 جنيهًا









أسعار الذهب اليوم





سجل الذهب عيار 18 سعر 591.5 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر690 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 788.5 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,520 جنيه.









أسعار الذهب الأن





متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 781 إلى 785 عيار 22 716 إلى 720 عيار 21 683 إلى 687 عيار 18 585 إلى 587 عيار 14 455 إلى 458 عيار 12 390 إلى 393 الاونصة 24.276 إلى 24.418 الجنيه الذهب 5,464 إلى 5,496 الكيلو 780.571 إلى 785.143 متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 788.5جنيه 51.28 $ سعر الذهب عيار 22 722.75 جنيه 47.00 $ اسعار الذهب عيار 21 690 جنيه 44.87 $ اسعار الذهب عيار 18 591.5 جنيه 38.46 $ سعر الذهب عيار 14 460 جنيه 29.91 $ سعر الذهب عيار 12 394.25 جنيه 25.64 $ سعر الذهب عيار 9 295.75 جنيه 19.23 $ اسعار أوقية الذهب 24,418 جنيه 1,595 $ اسعار جنيه الذهب 5,520 جنيه 358.94 $ اسعار كيلو الذهب 788,520 جنيه 51,277 $







أسعار الذهب عالميًا:





وتراجع سعر العقود الأجلة لمعدن الذهب تسليم شهر يونيو بنحو 0.3 بالمائة، مسجلاً 1591.40 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى في الاتجاه الصاعد 1612.40 دولار، ومستوى 1576 دولاراً للأوقية في الاتجاه الهبوطي.

وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.3 بالمائة إلى 1582.48 دولار للأوقية.







