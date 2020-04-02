أسعار الذهب اليوم الخميس 2-4-2020.. تذبذب طفيف بالمعدن الأصفر

الخميس 02/أبريل/2020 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي

أسعار الذهب في مصر

تشهد أسعار الذهب تذبذب طفيف بعد التراجع الأخير بسبب ارتفاع الطلب على السيولة مما رفع أسعار الدولار، ليستقر سعر المعدن الأصفر في مستهل التعاملات اليوم الخميس، حقق جرام الذهب مكاسب شهرية وفصلية، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:

شعبة الذهب:

كشف وصفي أمين، رئيس شعبة الذهب، عن إن المجوهرات ليس سلعة ضرورية لكي يقوم المواطن بشرائها في ظل انتشار فيروس كورونا، ولذلك قامت الشعبة طواعية، بإغلاق المحلات دون أن يطلب أحد منها ذلك.

وأوضح رئيس الشعبة، أن شراء الذهب خلال الفترة الحالية ليس ضرورة للمستهلك، ولذلك ليس هناك ضرورة لزيادة الزحام من خلال الموظفين في محلات الذهب خاصة مع تراجع المبيعات بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة مع ارتفاع أسعار الذهب.



أسعار الذهب في الصاغة

جرام الذهب عيار 24 سعر 788.5 جنيهًا

جرام الذهب عيار 21 سعر 690  جنيهًا

جرام الذهب عيار 18 سعر 591.5 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 5,520 جنيهًا


أسعار الذهب اليوم 

سجل الذهب عيار 18 سعر 591.5 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر690 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر  788.5 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,520  جنيه.


أسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

781 إلى 785

عيار 22 

716 إلى 720

عيار 21

683 إلى 687

عيار 18

585 إلى 587

عيار 14

455 إلى 458

عيار 12

390 إلى 393

الاونصة

24.276 إلى 24.418

الجنيه الذهب

5,464 إلى 5,496

الكيلو

780.571 إلى 785.143

 

 

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 788.5جنيه         

 51.28 $

سعر الذهب عيار 22

 722.75 جنيه

 47.00 $

اسعار الذهب عيار 21

690 جنيه           

44.87 $

اسعار الذهب عيار 18

591.5 جنيه

38.46 $

سعر الذهب عيار 14

460  جنيه

29.91 $

سعر الذهب عيار 12

 394.25 جنيه

25.64 $

سعر الذهب عيار 9

295.75 جنيه

19.23 $

اسعار أوقية الذهب

24,418 جنيه

1,595 $

اسعار جنيه الذهب

5,520 جنيه

358.94 $

اسعار كيلو الذهب

788,520 جنيه

51,277 $


أسعار الذهب عالميًا:

وتراجع سعر العقود الأجلة لمعدن الذهب تسليم شهر يونيو بنحو 0.3 بالمائة، مسجلاً 1591.40 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى في الاتجاه الصاعد 1612.40 دولار، ومستوى 1576 دولاراً للأوقية في الاتجاه الهبوطي.

وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.3 بالمائة إلى 1582.48 دولار للأوقية.


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