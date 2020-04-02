أسعار الذهب اليوم الخميس 2-4-2020.. تذبذب طفيف بالمعدن الأصفر
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
781 إلى 785
|
عيار 22
|
716 إلى 720
|
عيار 21
|
683 إلى 687
|
عيار 18
|
585 إلى 587
|
عيار 14
|
455 إلى 458
|
عيار 12
|
390 إلى 393
|
الاونصة
|
24.276 إلى 24.418
|
الجنيه الذهب
|
5,464 إلى 5,496
|
الكيلو
|
780.571 إلى 785.143
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
788.5جنيه
|
51.28 $
|
سعر الذهب عيار 22
|
722.75 جنيه
|
47.00 $
|
اسعار الذهب عيار 21
|
690 جنيه
|
44.87 $
|
اسعار الذهب عيار 18
|
591.5 جنيه
|
38.46 $
|
سعر الذهب عيار 14
|
460 جنيه
|
29.91 $
|
سعر الذهب عيار 12
|
394.25 جنيه
|
25.64 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
295.75 جنيه
|
19.23 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
24,418 جنيه
|
1,595 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,520 جنيه
|
358.94 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
788,520 جنيه
|
51,277 $
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