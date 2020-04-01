ترامب: جماعات إجرامية قد تحاول استغلال انتشار فيروس كورونا

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 11:37 م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
الفجر
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن هناك مخاوف من أن جماعات إجرامية قد تحاول استغلال انتشار فيروس كورونا.

ويذكر أن قال ترامب  إن بلاده في حالة حرب مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، داعيا جميع المواطنين إلى التكاتف لمواجهته.

وأضاف ترامب، في مؤتمر صحفي من البيت الأبيض حول تطورات مكافحة كورونا، أنه لم يكن أمام إدارته أي خيارات لحماية المواطنين من الفيروس سوى إغلاق البلاد.

وأكد أن بلاده ستمر بأسبوعين قاسيين للغاية وعلى مواطنيه الاستعداد لهذه الفترة الصعبة، مشيرا إلى أن مشكلة انتشار الفيروس في أوروبا أكبر من الولايات المتحدة.

وقالت صحيفة US Today الأمريكية اليوم الأربعاء، إن استطلاعا جديدا للرأي أجرته Politico Morning Consult، أظهر أن الناخبين يشعرون بالإحباط من تعامل البيت الأبيض مع أزمة فيروس كورونا.

وأضافت الصحيفة أن 61٪ من الناخبين المسجلين في الاستطلاع أكدوا أن ترامب غير مستعد للتعامل مع تفشي المرض.

وكشف الاستطلاع أن 46٪ من الناخبين المسجلين أكدوا أن ترامب "غير مستعد تماما" للتعامل مع الأزمة، فيما أفاد 15٪ بأن الرئيس الأمريكي "غير مستعد إلى حد ما".

كما أشار إلى أن 14٪ في المائة أكدوا استعداد الرئيس لمواجهة الأزمة، وأن 18٪ أنه "مستعد إلى حد ما".

كما اعتبر 63٪ من الجمهوريين أن ترامب كان مستعدا، في حين أن 85٪ من الديمقراطيين خالفوا هذا الرأي، كما اعتبر 65٪ من المستقلين أن الرئيس غير مستعد، فيما أكد 26٪ أنه مستعد.

وفي آخر تحديث لحصيلة الوفيات بكورونا في الولايات المتحدة، أعلنت جامعة جونز هوبكنز، أن عدد المتوفين بلغ 4713، مقارنة بـ3873 في الحصيلة السابقة التي نشرت مساء الثلاثاء.

وحسب آخر البيانات، بلغ عدد المصابين في الولايات المتحدة 211143 شخصا، لتصبح أكبر بؤرة لوباء كورونا في العالم.

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