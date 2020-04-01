الاتحاد الروسي يمدد تعليق الدوري الروسي بسبب كورونا

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 11:50 م
الدوري الروسي
الدوري الروسي
وكالات
قرر الاتحاد الروسي لكرة القدم، تمديد إيقاف الدوري الروسي حتي 31 مايو المقبل، بسبب تفشي وباء كورونا القاتل، حسبما أعلن في بيان له اليوم الأربعاء.



وجاء في بيان الاتحاد أنه في ظل تفشي الفيروس في البلاد قرر "تعليق.. كل الأحداث الرياضية حتى 31 مايو (أيار)".



وكان التاريخ السابق لاستئناف اللعب في 10 أبريل (نيسان) الجاري.



وأشارت رابطة الدوري الروسي أنها ستلتزم بالقرار، وقال رئيسها سيرغي بريادكين في بيان: "في الوقت الرهن، لا نخطط لإنهاء الدوري مبكراً".



وكما في العديد من البطولات الأوروبية، قال بريادكين إن مسألة تخفيض رواتب لاعبي الدوري الممتاز قيد المناقشة، مشيداً بحالة نادي سبارتاك موسكو.



وكان نادي العاصمة أول من يعلن عن تخفيض أجور لاعبيه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا روسيا الفجر الدوري الروسي

أخبار تهمك

قرار عاجل من السيسي بشأن تكاليف الحجر الصحى للعائدين من الخارج

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يجتمع بـ"مدبولي" ورئيس المخابرات العامة

منذ حوالي 9 ساعات

دراسة جديدة تكشف مفاجآت عن أعراض "كورونا".. قد تنقذ الآلاف

منذ أقل من ساعة

زيدان يطرد 12 نجمًا من ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

مصائب قوم عند قوم فوائد.. أحمد فتحي يهدي الزمالك صفقتين مدويتين

منذ حوالي 7 ساعات

وزير السياحة يكشف موعد إعلان "مصر خالية من كورونا"

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل- أحمد فتحي يوضح في بيان رسمي أسباب رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

"ليس كورونا".. الصحة تعلن السبب الحقيقي وراء وفاة ياسمين عباس

منذ حوالي 14 ساعة

بعد جائحة كورونا.. كارثة أخرى تضرب الصين

منذ حوالي 11 ساعة

الصحة: تسجل 69 حالة جديدة بكورونا.. و6 وفيات

منذ حوالي 4 ساعات

نجم جديد داخل الأهلي يقرر الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ترامب: خطورة كورونا تجاوزت الجماعات الإرهابية

منذ ساعة و 15 دقيقة

رسالة غامضة من صالح جمعة بعد رحيل فتحي عن الأهلي

منذ ساعتين

عاجل| "الفجر" تواصل الانفراد.. تفاصيل جديدة عن أول علاج مصري لـ"كورونا"

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح صادم من استشاري مناعة عن فيروس كورونا

منذ 17 دقيقة

متحدث الوزراء يكشف فوائد فيروس كورونا لمصر

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

رئيس رابطة الكرة الإيطالية يُهاجم رئيس لاتسيو

تليجراف تفجر مفاجأة كبرى بشأن عودة الدوري الإنجليزي

نجوم بايرن ميونخ وبورسيا دورتموند يوافقون على تخفيض رواتبهم بسبب كورونا

خبر صادم يضرب باريس سان جيرمان

على غرار برشلونة.. يوفنتوس يتجه لتخفيض أجور اللاعبين

الأندية الأوروبية تواصل سياسة تخفيض الأجور لمواجهة خسائر كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:22 م

عاجل| "الفجر" تواصل الانفراد.. تفاصيل جديدة عن أول علاج مصري لـ"كورونا"

قرار عاجل من السيسي بشأن تكاليف الحجر الصحى للعائدين من الخارج

08:14 م

عاجل.. ترامب: خطورة كورونا تجاوزت الجماعات الإرهابية

12:03 ص

تصريح صادم من استشاري مناعة عن فيروس كورونا

01:01 ص

دراسة جديدة تكشف مفاجآت عن أعراض "كورونا".. قد تنقذ الآلاف

12:23 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم