الاتحاد الروسي يمدد تعليق الدوري الروسي بسبب كورونا

قرر الاتحاد الروسي لكرة القدم، تمديد إيقاف الدوري الروسي حتي 31 مايو المقبل، بسبب تفشي وباء كورونا القاتل، حسبما أعلن في بيان له اليوم الأربعاء.









وجاء في بيان الاتحاد أنه في ظل تفشي الفيروس في البلاد قرر "تعليق.. كل الأحداث الرياضية حتى 31 مايو (أيار)".







وكان التاريخ السابق لاستئناف اللعب في 10 أبريل (نيسان) الجاري.







وأشارت رابطة الدوري الروسي أنها ستلتزم بالقرار، وقال رئيسها سيرغي بريادكين في بيان: "في الوقت الرهن، لا نخطط لإنهاء الدوري مبكراً".







وكما في العديد من البطولات الأوروبية، قال بريادكين إن مسألة تخفيض رواتب لاعبي الدوري الممتاز قيد المناقشة، مشيداً بحالة نادي سبارتاك موسكو.







وكان نادي العاصمة أول من يعلن عن تخفيض أجور لاعبيه.