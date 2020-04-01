عطل تقني يضرب "فيس بوك" و"واتس آب" و"إنستجرام"

ضرب عطل تقني، خوادم تطبيقات واتس آب وإنستجرام وفيسبوك حول في العالم.

وطرأ العطل التقني، في عدد من الدول على تطبيق الواتساب حيث تعذر إرسال التسجيلات الصوتية والصور.

وكما طرأ على تطبيق فيسبوك حيث يتعذر فتح الصور والفيديوهات.

وتعرض موقع "فيسبوك" لأحد أطول الانقطاعات، في مارس الماضي، عندما واجه بعض المستخدمين في أنحاء العالم مشكلة في الدخول إلى "فيسبوك" وإنستغرام" وواتس آب" لأكثر من 24 ساعة.

وتعرض موقع "فيسبوك" لأحد أطول الانقطاعات، في مارس الماضي، عندما واجه بعض المستخدمين في أنحاء العالم مشكلة في الدخول إلى "فيسبوك" وإنستغرام" وواتس آب" لأكثر من 24 ساعة.

وأبلغ العديد من مستخدمي موقعي "فيسبوك" و "تويتر"، أن حساباتهم على موقع واتسآب شبه متوقفة تمامًا، حيث تعمل فقط الرسائل النصية، ومن ناحية أخرى لن ترد إدارة واتسآب على الأمر حتى الآن.

واشتكى مستخدمون من عدم قدرتهم على نشر صور أو منشورات على الموقع، لكن الصفحات تعمل بشكل جيد.

واشتكى مستخدمون من عدم قدرتهم على نشر صور أو منشورات على الموقع، لكن الصفحات تعمل بشكل جيد.

ويرجح أن يكون العطل عالميا، وهو الأخير في سلسلة من حوادث الانقطاع التي تكررت كثيرا في الآونة الأخيرة.

ويرجح أن يكون العطل عالميا، وهو الأخير في سلسلة من حوادث الانقطاع التي تكررت كثيرا في الآونة الأخيرة.

ماسنجر





يُعدّ تطبيق ماسنجر تطبيقا مستقلا عن فيسبوك، وهو عبارة عن نسخة مطوّرة من خدمة المحادثة في التطيبق ذاته، ويعمل التطبيق على أنظمة آيفون وأندرويد ووندوز.





وأصبح التطبيق أكثر تعقيدا وتطورا عبر عددا من التحديثات التي أجراه زوكربيرج.





إنستغرام





واستحوذت "فيسبوك على تطبيق مشاركة الصور " إنستغرام" عام 2012 عندما كان عدد مستخدمي التطبيق لا يزيد عن 30 مليون مستخدم.





وبلغت تكلفة صفقة الاستحواذ آنذاك مليار دولار، وبعد خمسة أشهر حدّثت الشركة سياسة الخصوصية، إذ يجمع "إسنتغرام" بيانات المستخدمين وأي شيء آخر يقومون بنشره. وتشارك الشركة هذه البيانات مع الشركاء التجاريين الآخرين.





واتساب



