في ذكرى وفاته.. محطات في حياة أحمد خالد توفيق

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يحل اليوم الخميس الموافق 2 من إبريل ذكرى وفاة الرائع أحمد خالد توفيق، وهو مؤلف وروائي وطبيب مصري، ويعد أول كاتب عربي في مجال أدب الرعب والأشهر في مجال أدب الشباب والفانتازيا والخيال العلمي ولقب بالعراب.



وفي هذا التقرير يستعرض لكم الفجر الفني أبرز المحطات في حياة أحمد خالد توفيق.



ولد بمدينة طنطا في محافظة الغربية. تخرج في كلية الطب في جامعة طنطا عام 1985 وحصل على الدكتوراه في طب المناطق الحارة عام 1997، التحق كعضو هيئة التدريس واستشاري قسم أمراض الباطنة المتوطنة في طب طنطا.



بدأت رحلته الأدبية مع كتابة سلسلة ما وراء الطبيعة، ورغم أن أدب الرعب لم يكن سائدًا في ذلك الوقت فإن السلسلة حققت نجاحًا كبيرًا واستقبالًا جيدًا من الجمهور، ما شجعه على استكمالها، وأصدر بعدها سلسلة فانتازيا عام 1995.



وبعدها قام بتأليف أحمد توفيق روايات حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا، وأشهرها (رواية يوتوبيا) عام 2008 وقد تُرجمت إلى عدة لغات وأعيد نشرها في أعوام لاحقة، وكذلك (رواية السنجة) التي صدرت عام 2012.

ومن أهم أعماله سلسلة ما وراء الطبيعة: بدأ إصدارها في عام 1992. وانتهت عام 2014 بعدد أسطورة الأساطير وسلسلة فانتازيا: بدأ إصدارها في عام 1995 وسلسلة سافاري التي بدأ إصدارها في عام 1996، سلسلة روايات عالمية للجيب وهي روايات مترجمة، سلسلة رجفة الخوف وهي روايات رعب مترجمة.



توفي في 2 من إبريل عام 2018 عن عمر يناهز 55 عامًا إثر أزمة صحية مفاجئة.