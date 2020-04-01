إسرائيل تعلن غلق سفارتها في مدريد بعد 20 إصابة بكورونا
الأربعاء 01/أبريل/2020 - 11:38 م
أعلنت إسرائيل، مساء اليوم الأربعاء، غلق سفارتها في مدريد بعد إصابة أكثر من نصف الدبلوماسيين والموظفين بكورونا.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن نحو 20 من أصل 36 من الدبلوماسيين الإسرائيليين والمستخدمين المحليين في السفارة أصيبوا بالفيروس.
ونقلت عن السفيرة الإسرائيلية في مدريد، رودريكا رودان جوردون، التي لم تصب بالفيروس، قولها: "إن عددا من مستخدمي السفارة عولجوا في المستشفيات الإسبانية وأن الجميع يشعرون حاليا بخير".
وسجلت إسبانيا رقما قياسيا جديدا في عدد الوفيات اليومية بلغ 846 في 24 ساعة.
وارتفع إجمالي الوفيات إلى أكثر من 9 آلاف في غضون شهرين فقط منذ تسجيل الإصابة الأولى.
وتعتبر إسبانيا البلد الأكثر تضررا في العالم نتيجة الوباء، متخطية عدد الإصابات فيها 100 ألف رسميا.
وأفادت مستشفيات إسرائيلية بوفاة 5 إسرائيليين بالفيروس في أقل من 24 ساعة، ما رفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 26 حالة.
وتظهر معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية تشخيص 501 إصابة منذ صباح الأربعاء، وهو رقم مرتفع مقارنة مع معدل الإصابات اليومية خلال آخر 3 أسابيع.
وقالت وزارة الصحة، في بيان، إن عدد المصابين وصل إلى 6092 إصابة بينهم 96 في حالة حرجة و129 في حالة متوسطة والباقين في حالة طفيفة، مشيرة إلى شفاء 226 مريضا من الفيروس.
ولفتت إلى أن 663 مصابا يتلقون العلاج في المستشفيات و3128 يتلقون العلاج في منازلهم و700 في فنادق مخصصة للعلاج.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الإصابات تتركز في "تجمعات المتدينين" في القدس الغربية ومدينة بني براك
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