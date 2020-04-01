إسرائيل تعلن غلق سفارتها في مدريد بعد 20 إصابة بكورونا

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن نحو 20 من أصل 36 من الدبلوماسيين الإسرائيليين والمستخدمين المحليين في السفارة أصيبوا بالفيروس.





ونقلت عن السفيرة الإسرائيلية في مدريد، رودريكا رودان جوردون، التي لم تصب بالفيروس، قولها: "إن عددا من مستخدمي السفارة عولجوا في المستشفيات الإسبانية وأن الجميع يشعرون حاليا بخير".





وسجلت إسبانيا رقما قياسيا جديدا في عدد الوفيات اليومية بلغ 846 في 24 ساعة.





وارتفع إجمالي الوفيات إلى أكثر من 9 آلاف في غضون شهرين فقط منذ تسجيل الإصابة الأولى.





وتعتبر إسبانيا البلد الأكثر تضررا في العالم نتيجة الوباء، متخطية عدد الإصابات فيها 100 ألف رسميا.