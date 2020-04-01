صراع إنجليزي على نجم الريال المغضوب عليه

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 11:42 م
ريال مدريد
ريال مدريد
الفجر الرياضي
يبدو أن الأيام القليلة القادمة ستكون الأخيرة للاعب الكولومبي خاميس رودريجيز، نجم ريال مدريد، وذلك بعد ابتعاده عن المشاركة مع ريال مدريد هذا الموسم، الأمر الذي فتح الباب أمام إمكانية رحيله في الصيف المقبل.


وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد سيعرض خاميس للبيع، لمحاولة جني بعض المال

واشارت التقارير إلى أنه إذا قرر الانضمام إلى أيًا من الأندية الثلاثة، سيتم منحه وقتًا كافيًا للعب، ودورًا مهمًا مع الفريق،ودخلت أندية آرسنال وإيفرتون وولفرهامبتون في خط المفاوضات للحصول على خدمات خاميس في الصيف.

وتصدر المشهد فريق إيفرتون الذي يعد الأقرب لضم خاميس، الذي يقوده المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي تدرب خاميس على يديه سابقا في ريال مدريد وبايرن ميونخ، وكان حريصًا على ضمه إلى نابولي مطلع هذا الموسم أيضا.


و يأتي آرسنال، في المركز الذي يعتبر أول المهتمين والمعجبين كذلك في إنجلترا بقدرات خاميس، ثم وولفرهامبتون الذي تربط مسؤوليه علاقات قوية مع خورخي مينديز، وكيل اللاعب.

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