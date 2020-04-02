منظمات عالمية أشادت بدور الحكومة المصرية في مواجهة كورونا

لا تزال الإجراءات الوقائية والإحترازية قائمة في كافة الدول، معلنة الحرب على فيروس كورونا، وتعد مصر من الدول التي أتخذت تدابيرها مبكرًا، قبل تفاقم الوباء لكي تحتوى الأزمة سريعًا، ما جعل منظمات عالمية تشيد بدورها في مكافحة الفيروس.





"الصحة العالمية تشيد بمصر" ووجهت منظمة الصحة العالمية الشكر والتحية للحكومة المصرية، أشادت خلال منشور لها على موقع "تويتر" بمجهودها والاستجابة السريعة، داعية بالتمسك بكل فرصة لإيقاف الوباء المستجد.



وكان المكتبت الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق الأوسط، برئاسة الدكتور هوتين، أشار خلال مؤتمر صحفي، يوم الاثنين الماضي، إلى أن الحكومة المصرية لديها القدرة على اختبار المرضى بطريقة موثوقة، كما أشاد بخطة تقديم الرعاية الصحية للمرضى في مصر، ودور الحكومة فيي التوعية ضد الوباء.



ووجهت "منظمة السياحة العالمية" التابعة لمنظمة الأمم المتحدة خلال موقع "تويتر" الشكر للحكومة على الجهود المبذولة، والإجراءات الوقائية الت تنتهجها، كما أشادت بمبادرة وزارة السياحة والآثار لحث المواطنين على البقاء في المنزل من خلال إنارة الهرم الأكبر، وكتبت عبارات قصيرة على واجهة الهرم: "خليك في البيت.. احم نفسك.. تحية للقائمين على حمايتنا".





الوضع الوبائي في مصر ويذكر أن مصر سجلت 69 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالى الإصابات 779حالة، من بينهم عائدون من الخارج، وحالات أجنبية، بينما سجلت 6 حالات وفاة، ليصل عدد الوفيات بسبب كورونا إلى 52 حالة وفاة، فى حين تم شفاء 18 حالة ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 150 حالة حتى الاثنين، من أصل الـ 196 حالة التي تحولت من إيجابية إلى سلبية.



وعزلت الحكومة المصرية بالأمس، قرية كاملة ووضعها تحت الحجر الصحي، لوجود 5 حالات فى تلك القرية، وهى قرية الهياتم التابعة لمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بعدما اختلطوا بحالة تعمل في إحدى المطاعم الشهيرة بالمحافظة، ومقيم بالقرية ليتسبب في إصابة 8 أشخاص.



