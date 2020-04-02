أسعار الدولار اليوم الخميس 2-4-2020.. واستقرار في سعر العملة الأمريكية





أسعار الدولار اليوم

حجم البنك المركزي من ارتفاع ا أسعار الدولار، من خلال إجراءات ساهمت في الحفاظ على الاقتصاد المصري وعلى قوة العملة المحلية، خاصة في ظل توجه المواطنين لشراء الدولار، ومن جانب أخر أكد البنك على استمرار التيسير لشراء شهادات الـ 15 % من خلال التحويلات البنكية بدون حد أقصي، لتستقر العملة الأمريكية في بداية التعاملات اليوم الخميس، وتتابع بوابة الفجر أسعار الدولار لحظة بلحظة.









توقعات أسعار الدولار:





قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن الاقتصاد العالمي قد يؤدي لانخفاض معدلات النمو، لافتا إلى أنه من الوارد انخفاض أسعار الدولار أمام الجنيه، مؤكدًا على وجود سيولة في البنوك ونطالبهم بتوظيفها.





وأشار إلى أن البورصات الخارجية وأسعار العملات في العالم تدهورت وعملة مصر"الجنيه المصري" متماسكة لأن وضع مصر قوي، مؤكدًا أن وضعنا الاقتصادي أقوى من قبل 2011 وهناك احتياطات دولية لم تحدث في تاريخ مصر.









حصيلة شهادة الـ 15 %





شف بنكا الاهلي ومصر، عن بلوغ حصيلة بيع الشهادات الإدخارية ذات العائد الثابت بنسبة 15 % ما يزيد عن 43.4 مليار جنيه لأكثر من مائتي ألف عميل، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ".

وقال هشام عكاشة رئيس البنك الاهلي، إن البنك أصدر شهادات ادخار بقيمة تتجاوز 30 مليار جنيه، لنحو 160 ألف عميل، لشهادة الادخار ذات فائدة 15% منذ منذ طرحها، وحتى الآن.

من جانب أخر قال عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن شهادة "ابن مصر" ذات العائد الثابت 15%، وصلت حصيلتها الإجمالية إلى نحو 13.4 مليار جنيه، حتى الآن لعدد 50 ألف عميل.









أسعار الدولار اليوم في البنوك:





البنك سعر شراء الدولار سعر بيع الدولار سعر الدولار في البنك المركزي 15.687 15.8176 سعر الدولار في البنك الأهلي 15.68 15.78 سعر الدولار في بنك مصر 15.68 15.78 سعر الدولار في بنك القاهرة 15.68 15.78 سعر الدولار في بنك قناة السويس 15.70 15.80 سعر الدولار في العربي الأفريقي 15.70 15.80 سعر الدولار في بنك بلوم 15.70 15.80 سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي 15.72 15.80 سعر الدولار في بنك SAIB 15.70 15.80 سعر الدولار في بنك مصر إيران 15.71 15.81 سعر الدولار في بنك HSBC 15.70 15.80 سعر الدولار في المصرف العربي 15.72 15.82 سعر الدولار في الكويت الوطني 15.70 15.80 سعر الدولار في بنك عودة 15.70 15.80 سعر الدولار في بنك المشرق 15.70 15.80 سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 15.70 15.80 سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي 15.70 15.80 سعر الدولار في المصرف المتحد 15.70 15.80 سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 15.70 15.80 سعر الدولار في بنك الإسكندرية 15.70 15.80 سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 15.70 15.80 سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 15.70 15.80







أسعار سلة العملات الرئيسية:





ارتفعت أسعار الدولار مقابل اليورو بنسبة 0.9 بالمائة لتصل إلى 1.0927 دولار، بينما انخفضت أمام الين الياباني بنحو 0.2 بالمائة عند 107.30 ين.

وتراجع الدولار الأمريكي أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.5 بالمائة مسجلاً 1.2364 دولار، كما شهد زيادة مقابل العملة السويسرية بنسبة 0.6 بالمائة إلى مستوى 0.9670 فرنك.

وارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الخضراء أمام ست عملات رئيسية بنحو 0.6 بالمائة إلى مستوى 99.671.















