كريم العراقي: جاهز لخلافة فتحي فى الأهلي ولكن بموافقة المصري

الخميس 02/أبريل/2020 - 12:00 ص
كريم العراقي
كريم العراقي
محمد جمال

تحدث كريم العراقي ظهير أيمن النادي المصري ومنتخب مصر الأولمبي عن طموحاته خلال الفترة القادمة، وعن عرضي الأهلي والزمالك لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة. 

وقال كريم العراقي، نجم النادي المصري ومنتخب مصر الأولمبي، إنه لم يتوقع رحيل أحمد فتحي، قائد الأهلي، بهذه الطريقة عن الأهلي وفي ذلك الوقت. 

وأكد العراقي في مداخلة عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "أحمد فتحي لاعب كبير، ورحيله مؤثر بشكل كبير عن الفريق والأحمر أصبح لا يضم سوى محمد هاني فقط"

وتابع: "من المتوقع أن يتعاقد الأهلي مع ظهير أيمن جديد، واتمنى الانضمام للأهلي وجاهز لخلافة الكابتن أحمد فتحي حال موافقة المصري"

وأشار: "المنافسة داخل الأهلي ستكون صعبة ولكني قادر على اللعب بالاجتهاد ولدى طموحات كبيرة"

وأكد العراقي في مداخلة عبر برنامج على قناة "النهار": "مرتبط بعقد مع النادي المصري ولن أرحل إلا بموافقة مسؤوليه"

وتابع: "ناديي الأهلي والزمالك أندية كبيرة وأتمنى الانضمام إلى أي منهما، والنادي المصري سيقوم بحسم الأمر لما في مصلحتي"

 وأتم: "سأنضم للنادي الذي سيكون هناك فرصة أفضل لي للمشاركة بشكل أساسي"

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