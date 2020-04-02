الكشف عن موقف الأهلي من التعاقد مع وجدي كشريدة

الخميس 02/أبريل/2020 - 12:02 ص
وجدي كشريدة
وجدي كشريدة
محمد جمال

يبحث النادي الأهلي عن ضم ظهير أيمن جديد لخلافة أحمد فتحي لاعب الاهلي الذى قرر الرحيل عن صفوف الفريق، بعدما رفض تجديد تعاقده الذى ينتهي نهاية الموسم ودخل وجدي كشريدة لاعب النجم الساحلى التونسي فى دائرة المرشحين لينضم للقلعة الحمراء. 

وكشف قيس عاشور، المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي التونسي، عن حقيقة دخول النادي الأهلي في مفاوضات رسمية مع الظهير الأيمن للفريق وجدي كشريدة .

وأكد قيس عاشور في مداخلة عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "لم يتواصل معنا الأهلي نهائيا سواء بشكل شفوي أو رسمي للحصول على خدمات مجدي كشريدة"

وعن نية النادي في بيع اللاعب: "نحن لا ندرس العروض المقدمة للاعبين قبل فترات الانتقالات بفترات طويلة للحفاظ على التركيز"

وتابع : "عقد كشريدة ممتد لمدة موسمين ولا يحمل شروط جزائية ونحن لا نفكر في بيع أي لاعب حاليا، نحن لا نتدرب من الأساس بسبب كورونا، فكيف سيتم التفكير في بيع لاعب"

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