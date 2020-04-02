الزمالك يخطط لضم نجم براميدز





أفادت تقارير صحفية بأنه توجد مفاوضات في الآونة الأخيرة بين إدارة الزمالك وأحمد أيمن منصور نجم دفاع براميدز الذي يجيد اللعب في مركزي المساك والظهير الأيسر من أجل الدخول في مفاوضات مع ناديه لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت التقارير الصحفية أن أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك أجرى مكالمة خاصة مع أيمن منصور نجم الفريق الأبيض السابق ووالد نجم براميدز من أجل تقريب وجهات النظر في صفقة ضم اللاعب.

وكشفت التقارير الصحفية أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أجرى تصورًا حول شكل قائمة الفريق في الموسم المقبل وأن تكون هناك بدائل في كل مركز حتى لا يجد الفريق الأبيض نفسه أمام تخمة في مركز معين وبديل وحيد في مركز آخر لذلك يفضل المدير الفني الفرنسي أن يكون كل مركز به لاعب أو اثنين أو ثلاثة وفقًا لأهمية كل مركز بدلا من توظيف لاعبين بمراكز مختلفة عن مراكزهم.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أنه من المقرر أن ينتهى كارتيرون من تصوره في الفترة الحالية حتى يقدمه بشكل كامل إلى مجلس إدارة النادي الأبيض، حيث يحرص الفرنسي كارتيرون على الالتزام بالتواجد في محل إقامته في القاهرة في الفترة الحالية بدون الخروج لتجنب فيروس كورونا، حيث تم تعليق جميع المنافسات المحلية القارية وذلك في ضوء الإجراءات الإحترازية لتجنب ذلك الفيروس المميت.